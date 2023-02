A casi tres meses desde la última vez que el Estadio Monumental vibró al ritmo de la hinchada Millonaria, aquella noche en la que Marcelo Gallardo dijo adiós, los hinchas de la banda roja volverán a su casa y seguramente no podrán creer con todas las novedades y cambios que se encontrarán en el regreso.

En primer lugar, lo que seguramente cause más impacto en toda la gente que asista al Monumental desde las horas previas al partido que se jugará el domingo desde las 19:15 es el hecho de ver a las dos nuevas populares que tiene el estadio. Ubicadas detrás de los arcos, el hincha ya no se encontrará con el grueso de su banda en las alturas.

Con los bombos y las banderas en la zona baja de las tribunas, en la parte alta (lo que se conoce como las tribunas Sivori y Centenario altas) se ubicarán solo plateistas. Vale destacar que la capacidad de las mismas estará "reducida" en cuanto a la gente que solia recibir por disposición de la AFA. En estas se colocarán los nuevos asientos durante el 2023.

A su vez, otra de las sorpresas que tendrá el estadio es la platea San Martín Inferior, tribunas ubicadas en sobre los nuevos bancos de suplentes, la cual cuenta con las novedosas butacas que también se podrán encontrar en las demás plateas del Monumental.

Por otro lado, a la hora de saltar al campo de juego, el público del Millonario tendrá que mirar hacia el centro del campo debido a que inaugurará frente a Argentinos Juniors el nuevo túnel único por el que saldrán los equipos en conjunto. En su camino, los jugadores pasarán un escudo de River pintado en el césped.

Finalmente, sumado al sistema de enrejado transparente que tendrán las populares, otra de las grandes incorporaciones del estadio fueron los palcos de la Centenario media. Siendo parte de la financiación de la obra, los mismos tendrán inquilinos por al menos cinco temporadas ya que fueron rentados para autofinanciarse.