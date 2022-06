El mercado de pases de River se vio revolucionado por las supuestas negociaciones de la Comisión Directiva con Luis Suárez. El uruguayo, que le rompió en el Barcelona y viene de jugar en el Atlético Madrid del Cholo Simpeone habría pedido unos días para analizar la oferta y responder. Mientras tanto, una gloria del Millonario realizó una polémica declaración.

Con la partida de Julián Álvarez al Manchester City, Marcelo Gallardo solicitó un delantero de jerarquía. Y aprovechando que el Pistolero no tiene mucho rodaje en Europa pensando en el Mundial de Qatar, la CD del Millo intentará tentarlo desde lo deportivo. Es cierto, lo económico será complejo, pero quién le quita la ilusión a la gente. Aunque no todos se mueren por verlo en Núñez...

Una gloria de River le puso un ficha al pibe: "Prefiero a Beltrán antes que a Luis Suárez"

En diálogo con Súper Deportivo Radio (Villa Trinidad, Santa Fe), Oscar 'Pinino' Más le puso una ficha a uno de los juveniles que salió de las Inferiores: "Si me darían la posibilidad de elegir entre Luis Suárez y Beltrán, prefirió a Beltrán, obviamente. Me encanta, lo prefiero a él". Y dejó la humildad de lado: "De igual manera, no se parece mucho en mí, porque Oscar 'Pinino' Mas hay uno solo. Yo hacía 30 goles por temporada".

A la hora de hablar del Pistolero, Más fue contundente:"Me enteré que lo quieren a Luis Suárez. Es un gran goleador, pero acá lo importante es la edad, ese es el tema de Suárez. Acá en River, con respecto a la edad, lo queremos, lo amamos, los aplaudimos a Enzo Pérez, pero ya está en las últimas".