El mercado de pases de River no comenzó como los hinchas esperaban. Además del regreso de Lucas Beltrán, el único refuerzo del Millonario fue Rodrigo Aliendro y pudo disputar la llave de la Copa Libertadores ante Vélez. Sin embargo, los delanteros por los que se negoció no arribaron y la llegada de Miguel Borja no se pudo cerrar antes por complicaciones gubernamentales. De todas formas, el colombiano ya se entrena con el plantel.

La incorporación del colombiano tiene a todo el pueblo riverplatense ilusionado, tanto por su jerarquía futbolística como por su gran carisma fuera de la cancha. La presentación oficial fue un éxito en redes sociales y los hinchas le dejaron su cariño al nuevo refuerzo de La Banda, que también aportó algo de ritmo en TikTok.

La cuenta oficial de River en la plataforma de videos publicó el detrás de escena de la llegada de Miguel Ángel Borja a Núñez y el delantero tuvo la oportunidad de mostrar uno de sus pasos característicos: "El Colibrí". Casi como un repiqueteo, el cafetero adelantó uno de sus festejos y los hinchas esperan verlo en vivo en el Monumental.

A muchos les sonará conocido el baile. Borja se lo hizo a Emiliano Martínez en la memorable tanda de penales en la que Argentina eliminó a Colombia para clasificarse a la final de la Copa América que terminaría ganando ante Brasil en el Maracaná. A pesar de la derrota de su selección, el delantero mantiene vigente su paso tan conocido y lo quiere replicar en River.