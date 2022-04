River volvió a tropezar por la Copa de la Liga Profesional: tras caer en Córdoba ante Talleres, los de Gallardo empataron contra Atlético Tucumán y el panorama se empieza a complicar pensando en la clasificación a los cuartos de final del certamen. El DT del Millonario vivió el encuentro con mucha tensión y una situación en particular lo dejó en claro.

Luego de un exigente cambio de frente, Marcelo Herrera no pudo controlar el balón y el Muñeco lo golpeó en la espalda mientras lo retaba. "Que no pique", le había dicho el entrenador al ex San Lorenzo por la maniobra que no pudo completar. El hecho no pasó desapercibido en redes sociales y, de forma inevitable, se lo preguntaron en conferencia de prensa.

Juan Cortese, periodista de TyC Sports, le consultó acerca de cómo vivió el duelo contra el Decano y se refirió puntualmente al suceso con Herrera. "La pasé como el o... Perdón, la pasé mal. Ya sabía que iba a picar la pelota, estaba cantado. Desde afuera es muy fácil resolver situaciones, pero son ellos los que tienen que resolver", comenzó a explicar el DT por el control fallido.

"Me reía recién porque me decían '¿Qué te pasó que le diste un correctivo a Herrera?' Ja. ¿Cómo le voy a dar un correctivo? Si se lo hubiese dado, se lo tendría que haber dado bien. Fue una caricia en la espalda... me la agarré con el pobre Herrera, que es más bueno...", reveló entre risas Gallardo para explicar lo que sucedió en el segundo tiempo. De buen humor a pesar del empate.