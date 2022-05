Como todos saben, Julián Álvarez jugará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez y después sucederá lo inevitable: se irá a hacer la pretemporada con el Manchester City. River sabe que cuenta con él hasta esa instancia y después todo dependerá de Pep Guardiola, que podrá verlo en primera persona.

Si bien en Inglaterra creen que se va a quedar, en clubes tan importantes nunca cierran la puerta a un posible préstamo, menos si se trata de uno tan comprador. "Estaríamos más que agradecidos si dejan a Julián hasta fin de año", dijo Gallardo en un tono que hasta parecía en broma. Hoy por hoy, en Núñez no hay mucho para aferrarse sobre la continuidad, pero...

La llegada del delantero a la concentración de la Selección Argentina dio que hablar. Apenas bajó del avión, al 9 le preguntaron por Vélez y dejó en claro que todavía no estaba enterado (el sorteo se hizo mientras él y Armani volaban): "¿Qué fecha es? No sé", preguntó pensando que le hablaban del torneo local. Cuando le aclararon que se trataba de la Libertadores, salió la primera pregunta: "¿Podrás jugar?". "Sí", contestó la Araña con seguridad. "Después ya no, ¿no?", repreguntó Gastón Recondo. "No, no sé ahí", contestó. No fue un sí, pero tampoco descartó...

El video circuló rápidamente por las redes sociales y los hinchas de River, ya resignados, eligieron esa frase para aferrarse a un posible desenlace favorable para ellos. ¿Hay lugar para ilusionarse?