A horas de su despedida de la Selección Argentina, River homenajeó a Messi

La Pulga disputó 28 encuentros en el Estadio Monumental, jamás perdió y anotó nada más y nada menos que 19 tantos.

Finalmente llegó el día que nadie quería que llegue: Lionel Andrés Messi disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Deja recuerdos imborrables y un legado para las generaciones que siguen. La última función de la Pulga con la Albiceleste será este martes desde las 20 horas en el Estadio Monumental y River aprovechó la oportunidad para homenajear al 10.

En el anillo interno del Estadio Monumental hay una serie de pantallas en las que, habitualmente, están los futbolistas del plantel de River en primer plano con sus nombres y los números que utilizan, pero en esta oportunidad, la casa del Millonario cambió.

En todas las pantallas del anillo interno del Monumental aparecen distintos momentos de Lionel Messi jugando en la cancha de River. También hay una pantalla en la que está el 10 con la casaca de la Selección, los títulos que obtuvo, la leyenda: “Gracias, capitán”, acompañado de las siglas del club.

El Monumental se prepara para la última función del 🔟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/J7vjRRYEY5 — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

Así anunció River el duelo ante Benín

Los números de Messi en el Monumental

Partidos jugados: 28

Partidos ganados: 22

Partidos empatados: 6

Partidos perdidos: 0

Goles: 19

Asistencias: 11

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La probable formación de Argentina ante Benín

Si bien resta la confirmación oficial, Lionel Scaloni pondría desde el arranque a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el martes 6 de octubre a las 20 horas. en el Estadio Monumental de Núñez.

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?

El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

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