De La Sole a Damas Gratis: las bandas que tocarán en la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina

En el amistoso ante Benín, la Pulga cerrará su ciclo con la Albiceleste y lo hará en el marco de un gran evento organizado por AFA.

El Estadio Monumental se prepara para uno de los momentos más especiales de la historia de la Selección Argentina. En el amistoso ante Benín, este martes a las 20, Lionel Messi jugará su último compromiso con la Albiceleste y lo hará en el marco de una verdadera fiesta.

El campeón del mundo en Qatar 2022 se sumó al plantel de Lionel Scaloni para afrontar el último compromiso de esta Fecha FIFA y así poder decir adiós ante el público argentino en Núñez. Si bien habrá un partido, será una jornada repleta de música y otras sorpresas.

Desde la apertura de puertas, el público podrá vibrar con el show y la animación de Un Poco de Ruido, referentes de la cumbia en el streaming. Luego, se presentarán artistas del género como Sebastián Mendoza, Q’ Lokura y Damas Gratis, entre otros.

Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, se hará cargo del himno nacional antes de darle espacio al fútbol en esta noche especial, mientras que los Fundamentalistas tomarán el centro durante el entretiempo en lo que será otro momento emotivo de la noche por la reciente partida del Indio Solari.

Tras el partido, la Sole y Ulises Bueno serán los referentes que saltarán al campo para entretener al público, aunque la organización promete una última sorpresa antes de bajar el telón.

Messi dará su última función con Argentina. (Foto: Getty)

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El cronograma de la despedida de Messi

17:30 – 17:40: Apertura animación y show de Un Poco de Ruido.

17:40 – 17:48: Sebastián Mendoza

17:50 – 17:58: Román, el Original

18:00 – 18:08: Amar Azul

18:10 – 18:18: Santi Cairo

18:20 – 18:40: Q’ Lokura

18:40 – 19:00: Un Poco de Ruido

19:00 – 19:25: Damas Gratis

20:00 – 20:03: Himno interpretado por Fabio Santana (excombatiente de Malvinas)

21:00 – 21:08: Los Fundamentalistas (Entretiempo)

22:03 – 22:10: Show de drones y pirotecnia.

22:10 – 22:15: La Sole

22:15 – 22:35: Ulises Bueno con su show ‘Trampa’

22:35: Sorpresa musical para el cierre del evento

Cómo ver por TV Argentina vs. Benín

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el marco del propio partido contra el combinado africano de Benín, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Telefé y TyC Sports, así como también a través de las plataformas de streaming Mi Telefé, TyC Sports, Flow, DGO y Telecentro Play.

Datos clave

Lionel Messi jugará su último partido con Argentina ante Benín en el Monumental.

jugará su último partido con Argentina ante Benín en el Monumental. Damas Gratis y La Sole tocarán en el marco del evento de despedida.

tocarán en el marco del evento de despedida. Telefé y TyC Sports transmitirán el partido y los shows musicales en vivo.