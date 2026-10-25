Ángel Correa palpitó el Superclásico entre River y Boca: “Necesitamos los tres puntos”

La principal figura del Millonario ya puso la mente en el partido estelar del próximo domingo en La Bombonera.

Este domingo, River venció 1-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol de Lautaro Rivero, el Millonario se quedó con tres puntos fundamentales para seguir con vida en la Tabla Anual. En medio de ese contexto, Ángel Correa rompió el silencio y habló al término de la victoria, todavía sobre el campo de juego del Estadio Monumental.

Como ya empezó a acostumbrar en el último tiempo, fue la gran figura del equipo demostrando un nivel superlativo y digno de su jerarquía. De hecho, asistió en el tanto y además había convertido el 2-0 que luego fue anulado a instancias del VAR. Y no se trata de un caso aislado, ya que viene convirtiendo muy seguido.

Ángel Correa, delantero de River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, fue contundente. “Lo dije hace tiempo. Mientras den los números, nosotros vamos a luchar cada partido porque es lo que se merece esta institución, que es estar peleando arriba“, sentenció Correa en nombre del plantel de River, donde buscan la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Pocos segundos más tarde, se refirió al duelo contra Boca del próximo fin de semana, que ya empieza a acaparar toda la atención del ambiente. “Se viene el Superclásico, un partido impresionante y que lo sigue todo el mundo” manifestó el rosarino. Además, el delantero agregó: “Esperemos hacer un esfuerzo todos juntos y traer la victoria“.

Ángel Correa, delantero de River Plate. (Getty Images)

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No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Esperemos estar a la altura, hacer un buen partido porque necesitamos los tres puntos“, aseguró el campeón del mundo en Qatar 2022. A su vez, el atacante también expresó: “Va a ser un partido muy luchado, como todos los Superclásicos que me tocaba ver, son como una final“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto y elogió la actualidad que transita el Xeneize. “Sabemos que Boca está haciendo un gran año“, reconoció Correa sin titubear ante el micrófono. Sin embargo, hizo una importante aclaración y fue ahí cuando soltó: “Pero nos tenemos que fijar en nosotros“.

"MIENTRAS DEN LOS NÚMEROS VAMOS A PELEAR ARRIBA" Ángel Correa analizó el triunfo ante Racing y palpitó el Superclásico ante Boca.



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