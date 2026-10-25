Los hinchas de River se enojaron con Thiago Almada pese al triunfo ante Racing: “Es una mentira”

Los fanáticos no perdonaron el rendimiento de un futbolista durante el encuentro en el Estadio Monumental.

Este domingo, River venció 1-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol de Lautaro Rivero, el Millonario se quedó con tres puntos fundamentales para seguir con vida en la Tabla Anual. En medio de ese contexto, los hinchas arremetieron contra Thiago Almada por su flojo rendimiento individual sobre el campo de juego.

Cabe recordar que costó 20 millones de euros su fichaje para que se transforme en el refuerzo más cara de la historia del fútbol argentino durante el mercado de pases de mitad de año, donde arribó procedente de Atlético de Madrid. Sin embargo, hasta el momento no pudo demostrar su nivel y devolver la confianza que apostó el Millonario por él.

Thiago Almada, futbolista de River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas de River criticaron a Thiago Almada. A través de sus cuentas personales de X (ex Twitter), se expresaron durante el partido y arremetieron fuertemente contra el campeón del mundo. “Es una mentira“, escribió uno de los fanáticos para hacer público su enojo con el volante creativo del conjunto de Núñez.

Otros de los comentarios más destacados en las redes sociales, fueron: “Se lo pagó excesivamente caro“, “si fuera un juvenil, lo estarían puteando a dos manos”, “25 millones de dólares y no se puede sacar un tipo de encima“, “da asco, no agarra una pelota”, “tiene menos sangre que una lombriz” y “le tiene fobia a la pelota”.

Los comentarios de los hinchas de River

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