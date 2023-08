Si bien es uno de los referentes del plantel de Martín Demichelis, actualmente es uno de los subcapitanes, ya hace un tiempo que Franco Armani se plantea lo que será su futuro y en el Millonario crece el temor ante un fuerte interés que llegaría desde los Estados Unidos.

Buscando grandes refuerzos para rodear a Messi de buena manera, hace unas semanas comenzó a circular el nombre de Franco Armani para que ocupe el arco del Inter Miami. Un interés que, lamentablemente para el Millo, fue confirmado por el entorno del jugador.

En la previa de lo que será el cruce ante Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores, quién habló sobre el tema fue Martín Araoz: “No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir“, soltó para sorpresa de todos

En diálogo con Radio La Red, el representante del arquero admitió que, aunque Armani “está muy contento en River”, esta posibilidad se podría dar durante el 2024. Sin embargo, confesó que no conoce la postura del Pulpo ya que “en estos momentos no me atiende el teléfono”.

¿Hasta cuándo tiene Armani contrato con River?

Sin novedades en cuánto a una posible renovación, por el momento Armani estaría ligado al Millonario hasta diciembre del 2024. Por lo tanto, en caso de renovar, significaría que su deseo es retirarse con la banda roja.

El próximo partido de River

El equipo de Martín Demichelis jugará este martes 8 de agosto frente a SC Internacional a las 21.00 hs. en el Estadio Beira Rio, por los octavos de final (vuelta) de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.