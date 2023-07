La previa del partido que River iba a disputar ante Rosario Central en Santa Fe tuvo un particular clima que se generó a partir de las redes sociales. Miguel Borja, delantero del Millonario, publicó una imagen a través de Instagram en donde se puede ver un emoji de su propio rostro con una cara de desconcierto. Minutos más tarde, Martín Demichelis confirmó que iba a ocupar el banco de suplentes.

En lugar del colombiano, de pocos minutos en el último tiempo, apareció Salomón Rondón. Para muchos hinchas de La Banda, el venezolano no estaba apto para jugar como titular y era el ex Palmeiras quien debía ocupar la posición de centrodelantero ante el Canalla. No obstante, el encuentro le dio la razón al entrenador tras el gol de la leyenda de la Vinotinto y las cámaras se fueron con Borja a la espera de un gesto.

En una gran muestra de profesionalismo, el atacante cafetero felicitó a su compañero con aplausos mientras entraba en calor previo a su ingreso al campo de juego. Una vez en cancha, Borja también fue protagonista por cuestiones extrafutbolísticas: le hizo gestos a la tribuna de Rosario Central luego del empate agónico por obra de Pablo Solari, otro detalle del jugador en un domingo particular.

Sobre esto y más habló Demichelis en conferencia, contando que se enteró del posteo del colombiano una vez finalizado el encuentro en Arroyito. “Tocará sentarse a hablar con Miguel”, contó el entrenador para no entrar en detalles sobre lo sucedido. Probablemente haya un reto por la decisión que tomó el ex Gremio en sacar a la luz su enojo por no haber sido titular. ¿Habrá más capítulos?