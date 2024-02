El pasado sábado comenzó la sexta fecha y el denominador común de todos los entrenadores es no sufrir lesionados ni que haya expulsados. Es que el próximo fin de semana será la jornada interzonal, popularmente conocida como la fecha de los clásicos. No hay entrenador que no quiera contar con todos sus futbolistas para medirse ante el rival de toda la vida y por eso, varios entrenadores realizarán modificaciones para evitar lesiones.

Un dato para nada menor es que el inicio de la actividad en Argentina fue con un calendario sumamente ajustado, hubo partidos cada tres o cuatro días para muchos equipos y River es uno de ellos. Martín Demichelis comenzó con la rotación el pasado miércoles ante Atlético Tucumán y continuará este domingo frente a Banfield.

¿Cómo formaría River contra Banfield por la Copa de la Liga?

Si bien resta la confirmación oficial, Demichelis mandaría desde el arranque ante el Taladro a: Franco Armani; Agustín Sant´Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Agustín Ruberto.

¿Cuándo y a qué hora juegan River contra Banfield?

River recibirá a Banfield en el Estadio Monumental este domingo desde las 19.15 horas por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga. Los de Martín Demichelis acumulan once unidades en la tabla de posiciones y son líderes -junto a Instituto- en un grupo que está sumamente parejo y tiene grandes equipos que luchan por estar entre los cuatro primeros.

¿Llega Borja al superclásico?

El próximo domingo, desde las 17 horas, River recibirá a Boca en el Monumental por la séptima jornada de la Copa de la Liga. Martín Demichelis va a esperar a Miguel Ángel Borja hasta último momento. El colombiano salió por una molestia física el pasado miércoles ante Atlético Tucumán y, si bien no se dio a conocer un parte médico oficial, se pudo saber que el Colibrí sufrió un pequeño desgarro en su pierna, por lo que su presencia en el superclásico está prácticamente descartada.