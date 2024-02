Franco Mastantuono acumula solo 7 presencias en la Liga Profesional y una en la Copa Argentina. Con eso le alcanzó para llamar la atención del Fútbol Club Barcelona, que anotó el nombre del nacido en Azul para incorporarlo en el futuro, de acuerdo a una publicación realizada por el periódico Sport este miércoles 28 de febrero.

El volante que Martín Demichelis hizo debutar en primera división el 28 de enero pasado frente a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental por la primera fecha del torneo local, es presentado, por el medio citado ante sus lectores catalanes, como ”una zurda maravillosa” y como ”aprendiz de crack”.

Además, resaltan el reciente registro de Franco Mastantuono, quien el último domingo se convirtió en el jugador más joven en disputar un clásico entre River y Boca con apenas 16 años y 195 días, al ingresar a los 77 minutos en lugar de Nacho Fernández.

La delicada situación económica y financiera del Barcelona pone en duda que apueste en lo inmediato por Franco Mastantuono

El presunto interés del FC Barcelona puede ser real y hasta lógico, teniendo en cuenta la irrupción de Franco Mastantuono en la primera división a tan corta edad (incluso, el Blaugrana no debe ser el único equipo europeo que lo estará observando). No obstante, la sensible situación económica y financiera que atraviesa el elenco de la ciudad condal genera dudas para una pronta propuesta.

De hecho, la semana pasada LaLiga divulgó en su sitio web oficial los límites de masa salarial de cada participante de la primera y segunda división del fútbol español. Y el Culé apareció como uno de los más comprometidos, dado que está obligado a reducir en unos 200 millones el gasto de la remuneración de su plantel. En caso de no hacerlo en los próximos meses, podría ser sancionado con la inhabilitación para efectuar incorporaciones.

Los números de Franco Mastantuono en River Plate

Hasta el momento Franco Mastantuono suma 332 minutos en la primera división de River. Los acumuló con sus siete presencias en la Liga Profesional del Fútbol Argentino (Argentinos Juniors, Barracas Central, Vélez Sarsfield, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Banfield y Boca Juniors) y con su presencia en el duelo por los 32vos de Final de la Copa Argentina contra Excursionistas, a quien le marcó su primer tanto.

Además, registra nueve compromisos con la Selección Argentina Sub 17. Tres amistosos (Uruguay, Ecuador y Uzbekistán) y seis en la Copa Mundial de la FIFA de Indonesia 2023 (Senegal, Japón, Polonia, Venezuela -anotó uno del 5 a 0-, Brasil y Alemania).