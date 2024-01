Con un gol de Miguel Borja al comienzo del segundo tiempo, River le ganó a Pachuca por 1 a 0 en el Estadio Toyota de Texas, Estados Unidos, y de esta manera cerró su gira amistosa de pretemporada con dos empates ante la selección local del país norteamericano y Rayados de Monterrey, más esta victoria.

Una vez finalizado el encuentro, el goleador del Millonario en esta gira, Miguel Ángel Borja, que hizo 2 de los 4 tantos en los amistosos, habló con la transmisión oficial de Star +, en la que se refirió al futuro cercano del equipo de Demichelis, así como también fue contundente a la hora de hablar de su futuro.

“Yo siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solamente a mí si no que en lo colectivo, que siempre queremos ganar. Yo desde que llegué siempre pensé en eso, en que quería venir a River a hacer historia y creo que estamos en buen camino para lograr eso”, tiró el colombiano sobre su rendimiento.

Además, agregó respecto a su futuro luego de tener ofrecimientos por parte del fútbol de Arabia y de Estados Unidos: “Yo creo que sí (que se va a quedar), creo que sí. De paso aprovecho para darle las gracias que me ha tratado muy bien a mí y a mi familia, que con su respaldo me ha hecho sentir muy bien y espero ratificar este apoyo dentro de la cancha”.

El análisis de la pretemporada

Por otro lado, el delantero colombiano de 30 años analizó lo que fueron estas dos semanas en tierras norteamericanas, en donde se llevaron a cabo las partes más duras de la pretemporada. “Nos vamos con un buen resultado hoy, que es lo que queríamos. Nos vamos contentos”.

“Mejoramos un poco sobre el final del primer tiempo, empezando el segundo también. Antes y durante gran parte del partido dominamos el juego y el gol llegó en un buen momento”, agregó al respecto de lo que fue este amistoso frente al equipo mexicano.

Además, para cerrar, se refirió a las condiciones climáticas en las que entrenaron: “Uno por ahí no está acostumbrado, pero bueno, esperamos llegar bien al primer partido. Creo que vengo trabajando bien y que sigo consciente de lo que tenemos por delante. Esperemos estar bien”.

Los números de Miguel Borja en River

Desde su llegada a la institución a mediados del 2022, el delantero colombiano disputó un total de 61 partidos, en los que anotó 23 goles y aportó 3 asistencias. Además, se consagró campeón de dos títulos a nivel local.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Borja con River?

El vínculo del delantero colombiano con la institución de Núñez tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2025.