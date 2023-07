Boselli rompió el silencio sobre su posible llegada a River: "No puedo..."

Mientras preparada el partido ante Estudiantes por la fecha 25 de la Liga Profesional, en la que puede dar la vuelta olímpica, tanto Martín Demichelis como la dirigencia de River se encuentran trabajando en el mercado de pases, para reforzar el plantel de cara a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Es por eso, que ya cerró el regreso de Ramiro Funes Mori, quien se sumaría en la próxima semana a los entrenamientos, así como también espera por resolver las situaciones de Facundo Colidio, que está cerca, y la de Sebastián Boselli, un poco más compleja.

Referido a la posibilidad de llegar al Millonario, el mismo Boselli rompió el silencio con el medio uruguayo Sport 890, donde declaró: “A veces me río por todo lo que sale de mi en Argentina. Son cosas que no puedo creer. Se viene dando todo muy rápido. Mis amigos de toda la vida no lo pueden creer que se hable tanto”.

Y añadió: “No puedo estar pensando en si me voy o me quedo sin haber nada firme. Mañana tengo un partido importantísimo con Defensor que es el cuadro del que soy hincha, no puedo distraerme con River u otra chance”.