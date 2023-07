El campeonato que está por ganar River contó con la particularidad del cambio de reglamento sobre la marcha. En plena competencia se eliminó un descenso (eran 3 y ahora son 2) que, si bien no afecta en nada al Millonario, tuvo mucha repercusión. Martín Demichelis, un hombre acostumbrado al estricto orden alemán, dio su opinión al respecto.

“Está claro que allá esas cosas no pasan porque hay una organización, y a ellos, culturalmente, les haría daño no ser así. Y nosotros tenemos nuestra cultura, donde vivimos mucho más de la improvisación, de los cambios”, declaró el entrenador en diálogo con La Nación.

Después de esa reflexión, agregó: “Si la moneda cambia a diario, imaginate que todo lo demás queda expuesto a los cambios. No me enrosco… Mirá, hay una frase que uso mucho: ‘Ocupate de lo que está a tu alcance, en lo demás no gastes tus energías’”.

“Todo eso que describís es parte de nuestra cultura, de nuestra organización desorganizada, y yo soy sólo uno más de esos entrenadores que deben adaptarse. Nada más”, sentenció el entrenador, que eligió no quejarse y enfocarse en lo suyo.