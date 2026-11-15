Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las protestas de River tras el Superclásico: “No es mi culpa”

El presidente de la AFA cruzó a quienes se quejaron por el arbitraje de Nicolás Ramírez y mandó a hacer 'mea culpa'.

A dos semanas de la victoria de Boca sobre River en La Bombonera, la polémica no cesa y, este domingo, Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las quejas de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico del Millonario por el arbitraje de Nicolás Ramírez.

En charla con Tomás Rebord en América, el presidente de la AFA se desligó de las acusaciones por el polémico arbitraje y remarcó errores en el planteo de Ponzio para jugar el Superclásico.

“Sé de fútbol. No solo jugué, sino que veo y sé. No voy a opinar sobre el planteo de otro equipo, cómo lo saliste a jugar, los cambios que hiciste, si el central salió bien o mal. ¿Ramírez lo perjudicó? Yo te digo no cobró el foul. Yo no debo hablar de eso porque no fui el árbitro. ¿Lo perjudicaron? Yo te puedo decir todo lo otro que vi futbolísticamente con lo que también podés perder un partido”, inició el mandatario.

Y continuó: “Si vamos a hablar de fútbol tenemos que hablar todo. De los planteos, los errores propios, hay que hacer mea culpa. No puede ser que nunca pierda un partido un técnico o los jugadores… ¿Siempre lo pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA? Yo no pateo penales. Cuando errás un penal o un gol abajo del arco no es mi culpa”.

Tapia apuntó a Ponzio por haber formado con Silva en el Superclásico

“¿Los 11 titulares? ¿Cuántos jugaron en esa cancha? Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso. Si juego sin delanteros, cómo hago un gol. No es mi culpa. Están equivocados. Yo no digo nada. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas”, mencionó Tapia sobre Lucas Silva, de 19 años, reemplazado en el entretiempo.

Datos clave

Chiqui Tapia declaró en América sobre las quejas de River por el Superclásico.

declaró en América sobre las quejas de River por el Superclásico. Nicolás Ramírez fue el árbitro del Superclásico criticado por el club Millonario.

fue el árbitro del Superclásico criticado por el club Millonario. Lucas Silva, de 19 años, debutó y fue reemplazado por Ponzio al entretiempo.