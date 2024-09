El sábado por la noche la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo campeón a sus filas: Atlético Tucumán. Es que en una cena de la que participaron varios dirigentes se reconoció como oficial el título de la Copa Campeones de la República que el Decano obtuvo en 1959/60.

El evento se realizó para celebrar los 122 años de vida del club de Tucumán y con Claudio Tapia presente, se anunció que se lo considera campeón por aquel torneo cuya final el Decano le ganó a El Quequén por penales tras haber empatado 1 a 1.

La pregunta sobre por qué esto sucedió anoche tiene respuesta. Es que en 2013 AFA oficializó varias copas nacionales y desde entonces Atlético Tucumán había reclamado que se contabilice su título.

En 2013, cuando AFA realizó la oficialización de varias copas nacionales, la Copa Campeones de la República. Hace algún tiempo, el propio club El Quequén, que hoy disputa la Liga de Tres Arroyos, se había sumado al reclamo, pese a haber perdido el partido definitorio. Esta petición fue analizada desde la Asociación que preside Chiqui Tapia y finalmente se dio el visto bueno.

“Hay que aclarar que no se trata de una oficialización. El título ya aparece en los boletines de la AFA. Lo que pedíamos es que sea reconocido como una Copa de Primera”, informaron desde Atlético Tucumán en diálogo con el portal de La Gaceta.

Mario Leito, presidente del Decano, habló ante los hinchas durante la cena y le agradeció a Tapia: “Los socios me decían Mario, nosotros somos campeones de campeones en 1960 y tenían razón. Ya pasaron casi 65 años, yo me comprometí a que lo íbamos a plantear y no sé qué dirá él, pero te agradezco por haberme escuchado en el predio de Ezeiza”.

La Copa Campeones de la República

El torneo inició el 22 de noviembre de 1959, con rondas preliminares de Buenos Aires, que presentó 13 ligas, y de Córdoba, que sumó 3. Luego de esta etapa preliminar se armó una segunda llave con 20 equipos.

Hubo representantes de Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Chaco, La Rioja, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, Río Negro, Catamarca, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Jujuy, Formosa y San Juan. Curiosamente, a excepción del Decano, ninguno de todos los clubes que disputaron el certamen forman parte de las dos principales categorías del fútbol argentino en la actualidad, e incluso la gran mayoría juega ligas regionales.

Para coronarse, Atlético Tucumán venció en la primera ronda a Gorriti de Jujuy por penales, en segunda a Los Andes de San Juan por 4 a 3, en cuartos de final superó a Argentinos de Mendoza y en semifinales le ganó 2 a 1 a Sportivo Belgrano de San Francisco.

En la gran final igualó 1 a 1 con El Quequén y se impuso por penales 5-3. Aquella jornada, el equipo dirigido por Roberto Santillán formó con Antonio Graneros, Rafael José Albrecht; Martín Roberto Canseco, Antonio Tejerina, Muñoz, Ortega, Castillo.

De esta manera, Atlético se convierte en el cuarto equipo indirectamente afiliado a la AFA que suma una estrella. Antes lo había conseguido San Martín (Tucumán), ganador de la Copa de la República 1944, y Talleres de Córdoba, con la Copa Conmebol 1999, y Patronato por la obtención de la Copa Argentina 2022.