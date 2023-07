Además de haber ganado y de haber quedado a un paso del título, otro de los momentos importantes de la noche de River fue cuando todo el Monumental ovacionó a Enzo Pérez. La continuidad del capitán después de diciembre está en duda y Martín Demichelis no esquivó el tema.

En el medio de los rumores que indican que el mediocampista podría no renovar su contrato, el entrenador del Millonario habló de la situación. Micho expresó su deseo de poder seguir contando con él para el 2024, pero dejó en claro que la decisión será 100% del futbolista.

“Con el primer jugador que me puse en comunicación cuando me designaron entrenador de River fue con Enzo. Hablo mucho y él me fue honesto y sincero. Me dijo que cuando no se sienta capaz de rendir lo que exija esta institución yo voy a ser el primero saberlo”, recordó el DT

Y agregó: “Si sigue jugando así como hoy seguramente continuará haciéndolo y más con el apoyo de la gente. Hoy volvimos a ver a un gran Enzo, dejemos disfrutar su partido y el que hizo el equipo. No me anticipó nada de que no quiere continuar”.