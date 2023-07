Por la fecha 23 de la Liga Profesional, River venció por 2 a 0 a Colón, con goles de Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán, por lo que de esta manera quedó a un paso de quedarse con el campeonato local, al cual le faltan aún cuatro fechas para finalizar.

Una vez finalizado el encuentro, y como lo hace en cada fecha, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, habló en conferencia de prensa, en la que analizó el rendimiento de sus dirigidos, así como también lo que será el mercado de pases y el sorteo de la Copa Libertadores.

Justamente, referido a lo que será el duelo contra Internacional de Porto Alegre, el DT comentó: “En lo inmediato voy a hacer un análisis del partido de hoy y posteriormente voy a hacer un análisis de San Lorenzo. Después de eso viene Estudiantes, después vamos a Rosario y después recibimos a Racing, nos quedan tremendos rivales”.

Y añadió: “Después de eso va a llegar la hora de analizar el sorteo, no me quiero ir mucho más allá. Imagínense si en esas últimas dos bolillas tocaba lo que para ustedes iba a ser una gran noticia (el Superclásico), iban a estar las próximas tres o cuatro semanas hablando de los octavos de final y no de lo que viene haciendo River”.