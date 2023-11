Demichelis justificó por qué no juega Echeverri en River

Este domingo, por la decimocuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, River Plate recibió a Instituto de Córdoba en el estadio de Independiente. Lo hizo siendo el puntero de la Zona A pese a las recientes derrotas contra Huracán y Rosario Central. Sin embargo, una vez más, el elenco Millonario brindó una actuación realmente deslucida.

De principio a fin, el equipo de Núñez tuvo la pelota pero no le dio un destino claro a ella. Para colmo, en el segundo tiempo sufrió en demasía y mantuvo su arco en cero por la gran actuación de Franco Armani. Como consecuencia de ello, el final del cotejo desembarcó con un pálido empate 0-0 que lo relegó a River a la segunda colocación de su grupo.

En medio de ese panorama, tal como estaba pactado, un rato después de la finalización del partido, Martín Demichelis, director técnico de River, apareció en escena para brindar la conferencia de prensa correspondiente. Y, por intermedio de la misma, el estratega ofreció sus sensaciones sobre lo acontecido en el encuentro ante Instituto, entre otras cosas.

“El balance es complejo porque se termina la fase de grupos. Como director técnico de River, sé que el hincha no se conforma. El objetivo era jugar bien, ganar y clasificar primeros. No lo conseguimos. Tener la posesión 70/30 no nos garantiza ser superiores ni tener eficacia. Les aseguro y prometo que vamos a seguir trabajando para mejorar los detalles”, comenzó exteriorizando el entrenador.

“Probablemente esté sonriendo menos que cuando ganamos, pero es lo que menos importa. Fuimos los mejores en la tabla anual y los que más goles hicimos. Vamos a hacer muchísimo más y corregir eso. ¿Equipo desdibujado? A mayor desgaste, más imprecisiones. A veces estamos tan lanzados en el campo rival que los rivales pueden aprovechar una situación de peligro”, profundizó.

El debate sobre el lateral derecho

“Roto en el lateral derecho porque hay un desgaste. Casco puede jugar en cualquier posición, Simón viene de jugar en la Sub-23. Yo estoy muy contento con el rendimiento de mis jugadores. A pesar del desgaste, ninguno quiere perderse los entrenamientos”, exteriorizó Demichelis al respecto.

La situación de Echeverri

“Cuando llegué sabía que Echeverri era el diamante en bruto. Nadie discute y nadie duda del talento y la inteligencia de Claudio. Al principio le costó desde el aspecto físico porque no es lo mismo jugar contra chicos de 16 años. Me alegra mucho por él”, empezó señalando el exdefensor sobre la situación de la joya que tiene River.

“Si doy un ejemplo, Julián Álvarez debutó a los 18 años en 2018 pero recién fue titular en 2021. Echeverri quiere mucho a la institución y no quepa duda alguna de que va a jugar porque es de River. Ojalá que cuando vuelva no esté cansado porque tiene que competir”, profundizó Demichelis sobre el crack que está jugando el Mundial Sub-17.

Encuesta ¿Podrá River ganar la Copa de la Liga? ¿Podrá River ganar la Copa de la Liga? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los clasificados a cuartos de final

En la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, Huracán, River Plate, Banfield y Rosario Central se metieron en los cuartos de final.

¿Contra quién estaría jugando River?

A esta hora, River Plate estaría enfrentando a Racing Club en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.