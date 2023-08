River Plate comenzó de muy mala manera su participación en una nueva edición de la Copa de la Liga Profesional. De esta manera, el conjunto Millonario confirmó el mal momento que ya lo había dejado afuera de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores de América.

Es que, por la primera fecha del mencionado certamen doméstico, River vistió a Argentinos Juniors en La Paternal y no jugó nada bien. Expuso severos problemas defensivos y se llevó una dura derrota por 3-2 que dejó muy preocupado al cuerpo técnico.

Para colmo de males, cuando transcurrían jugados 19 minutos de la etapa complementaria, Rodrigo Aliendro debió abandonar el campo de juego envuelto en mucho dolor. Allí fue cuando Martín Demichelis recurrió a Enzo Pérez para ocupar su lugar.

Naturalmente, esta lesión de una pieza importante del primer equipo Millonario no hizo más que preocupar todavía más al ‘Mundo River’. En torno a eso, el propio director técnico de la entidad del barrio porteño de Núñez se refirió a esta situación.

“Lo de Rodrigo espero que no sea nada grave, ojalá no pierda días de entrenamiento. No me quiero meter en la zona médica pero seguramente tenga una luxación”, exteriorizó Demichelis sobre la situación del jugador que no tuvo un buen rendimiento ante el Bicho.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar River?

Por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, el Millonario recibirá a Barracas Central el domingo 27 de agosto a las 21:30 horas.

+ ¿Qué refuerzos llegaron a River?

River contrató a Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Manuel Lanzini para la afrontar el segundo semestre del 2023. Por otro lado, Nicolás Fonseca se sumará a fin de año y Gonzalo Martínez está a un paso.