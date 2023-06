Pese a que River aún tiene un duelo clave ante Defensa y Justicia en la Liga Profesional; marcha quinto a once del Millo, muchos de los hinchas del club estan con la cabeza puesta en el partido ante Fluminense. Y Rodolfo D’Onofrio no es la excepción.

Pensando en lo que será el partido clave que definirá el futuro del Millonario en la Copa Libertadores, el ex presidente del club sostuvo que estará en el Monumental para apoyar al equipo y reveló que llevará consigo un objeto muy especial.

Así como sucedió durante cada gesta que se logró durante su gestión, D’Onofrio contó para Radio La Red que llevará su famoso sweater rojo al Monumental: “Si no me lo pongo contra Fluminense, los hinchas me matan, cuando voy a la cancha es lo primero que me preguntan“.

Confiado en la mística que el abrigo tiene, Rodolfo enumeró los “éxitos” que pudo disfrutar con este: “El sweater rojo es algo que me acompañó durante todo este tiempo y me sigue acompañando. Porque, por ejemplo, fui al Mundial y estaba en mis hombros“.

Incluso, para ilusionar a los hinchas, Rodolfo D’Onofrio confesó que su última vez en el estadio fue para el partido con Boca y en dicho encuentro “lo tenía atado”. Una nueva ocasión en la que el amuleto hizo lo suyo ya que River ganó 1-0 sobre la hora.