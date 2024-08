El ex presidente del Millonario sacó a relucir su ingenio a la hora de chicanear al eterno rival, tal como lo hacía mientras conducía los destinos del club de Núñez.

Durante sus ocho años como presidente de River, Rodolfo D´Onofrio revivió el folclore del fútbol bien entendido. Con su picardía habitual, el ex máximo mandatario del Millonario tuvo varios cruces memorables con Boca, algunos que quedaron en la historia como el día del gas pimienta que entró al campo de juego a defender a sus jugadores y otros con un tono más humorístico en la antesala de la final de Madrid en la que le pidió al rival de toda la vida que la juegue, que no eran tan buenos.

Rodolfo D´Onofrio dejó la presidencia en diciembre de 2021 y le cedió el bastón de mando a Jorge Brito, quien lo acompañó en sus dos gestiones como vicepresidente. Alejado del día a día, D´Onofrio sigue vinculado eternamente a River y suele ser reconocido por los hinchas, tanto en la calle como cuando forma parte de algún evento en el club, como por ejemplo sucedió recientemente con la presentación oficial de Marcelo Gallardo como DT en su segundo ciclo.

D´Onofrio y su vínculo con Gallardo

“No es que el primer día le di todo… En ese ida y vuelta con él, me encontré como presidente con que le tenía que dar las llaves, era el gerente general de fútbol, el CEO del fútbol. Algo que abarca más de un partido: juveniles, todo… Una vez cayó con un plano en el que decía que necesitábamos hacer tal cosa en el predio, que todavía no se llamaba River Camp. Un dibujo bien realizado y en base a eso hicimos el Camp”, dijo el ex máximo mandatario del Millonario.

Además, agregó: “Como en una empresa, con el gerente discuto políticas de mediano y largo plazo, pero no estoy detrás mirándolo a ver qué hace o deja de hacer. Gallardo se ganó la confianza absoluta. Se ganó solo tener las llaves del club. Es absolutamente honesto, tiene un equipo de primer nivel, valores de grandeza”.

La chicana de D´Onofrio a Boca

En diálogo con Cenital, Rodolfo D´Onofrio lanzó una de sus chicanas más fuertes contra Boca: “Cuando a mi vienen y me dicen ´el fantasmita de la B´, yo les digo ´vení, vení, vení… date vuelta… ahh sí, ya me doy cuenta cómo estás´”.

