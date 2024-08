Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo se han sacado chispas en varias oportunidades. Con ambos en el fútbol argentino, se dieron partidos parejos y con mucha tensión. Incluso con más de un cruce verbal entre ambos. Lo que nadie sabía, es que el flamante DT de la Selección de Ecuador impidió la llegada de un campeón del mundo a River.

En diálog con Juan Pablo Varsky en Clank!, el ex entrenador de Defensa y Justicia reveló que el Millonario buscó a Lisandro Martínez cuando era jugador suyo. Fue el propio estratega quien se encargó de convencer al zaguero de quedarse en Florencio Varela.

“Faltaban diez fechas y lo llama River. Y le digo: ‘Licha, no te podés ir, ¿vos dónde querés jugar?’. ‘En Europa’, me dijo. Ahí me la jugué y le dije: ‘Yo te garantizo que vos vas a jugar donde vos quieras. No vas a tener una opción, vas a tener seis y la vas a elegir’. Después llegó el Ajax“, contó el entrenador.

Después, reconoció: “Fue un riesgo, pero sentido porque yo también quería que juegue en Europa y veía que ya había hecho en la Argentina todo lo que tenía que hacer y él decide quedarse. Ahí está la complicidad del cuerpo técnico, a nosotros nos llamaban todos los jugadores, nos desarman todo el equipo faltando diez fechas porque el torneo había cortado en diciembre”.

Recordando el paso del campeón del mundo por Defensa, soltó: “A Lisandro hasta de 10 lo puse en un partido contra Huracán y terminó haciendo el gol: la baja Barbosa y la empuja Licha. Tiene eso, la facilidad para adaptarse”.

¿Cuándo buscó River a Lisandro Martínez?

El zaguero fue buscado en 2019, cuando Defensa protagonizaba el torneo local junto a Racing y él era uno de los puntos más altos. En su momento, el ex-Newell’s declaró: “Me debo a Defensa, pero si River hace algo concreto por mí, nos sentaremos a hablar y vamos a ver qué es lo es mejor para mi futuro“.

Finalmente, Lisandro se quedó en Florencio Varela y meses después fue transferido al Ajax, que le abrió las puertas al fútbol europeo y la Selección Argentina.

Cómo le fue a Lisandro Martínez en Defensa y Justicia

Lisandro Martínez disputó 58 partidos con la camiseta de Defensa y Justicia, con un saldo de 3 goles y 6 asistencias. En su paso por el Halcón de Varela, no logró sumar títulos oficiales.