El drama de un jugador muy importante para River: "A veces los tornillos no se mueven"

A fines de 2022 y después de casi ocho años, Matías Kranevitter volvió a ser jugador de River Plate, el club de sus amores. Lo hizo luego de defender las camisetas de Atlético de Madrid, Sevilla, Zenit y Rayados de Monterrey. Pero no todo fue color de rosa.

Es que, en el amistoso contra Unión La Calera de diciembre pasado, el volante central nacido en Yerba Buena, provincia de Tucumán, sufrió una durísima lesión: nada más ni nada menos que la fractura de uno de sus tobillos. Una pésima noticia para el Millonario.

Posteriormente, y, luego de varios meses de recuperación Kranevitter, de 30 años de edad, se puso a disposición del cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis. Poco a poco se pone a punto y este lunes, contra Banfield, ingresó en la etapa complementaria.

El internacional con la Selección Argentina se asentó rápidamente en el partido en el que River terminó superando por 4-1 a Banfield. De hecho, una vez consumada la victoria, brindó declaraciones en las que compartió detalles sobre su evolución.

“Martín me va metiendo de a poco. Hay que seguir agarrando ritmo. Gracias a Dios no tengo ninguna molestia ni dolor. A veces los tornillos no se mueven. Después de casi cinco meses se va acomodando todo. Fue una lesión muy grave y los minutos que voy sumando son muy importantes”, indicó en diálogo con La Página Millonaria.