River hoy: nuevas bajas, espera por Montiel y Driussi, Esquivel en el radar y más

River continúa con los trabajos de pretemporada en San Martín de Los Andes, con grandes refuerzos a disposición de Marcelo Gallardo y con otros, también de gran jerarquía, que podrían estar al caer. Pero también podrían concretarse varias bajas en un plantel que tiene futbolistas requeridos tanto en el exterior como en el ámbito doméstico.

Buscados en Argentina

El numeroso plantel con el que cuenta actualmente el DT del Millonario reforzará al parecer a más de un equipo de la Liga Profesional, por ende a competidores directos en las competencias locales. Entre los futbolistas que están próximos a emigrar destacan Ramiro Funes Mori y Matías Kranevitter, ambos pretendidos por Belgrano de Córdoba. Al Mellizo, por otra parte, también lo sondeó Platense.

Leandro González Pírez, defensor que quedaría todavía más relegado por el arribo de Lucas Martínez Quarta, tiene en Vélez y Estudiantes de La Plata a dos pretendientes de máxima categoría para el fútbol argentino. Mientras que Talleres y San Lorenzo han hecho consultas por Rodrigo Aliendro, de los cuatro el futbolista que menos le gustaría perder a Gallardo.

Recientemente se supo también que Daniel Zabala, juvenil de gran proyección, saldrá a préstamo para lograr mayor continuidad. La intención es que la cesión sea sin cargo ni opción de compra y sería Unión de Santa Fe el equipo mejor perfilado para recibirlo.

River continua trabajando a doble turno en San Martín de los Andes.

Buscados en el exterior

Tras despedir a Enzo Díaz, que jugará en el Sao Paulo de Brasil, River espera que puedan llegar más ofertas desde el exterior por algunos futbolistas que hoy por hoy no parecen formar parte de las prioridades de Marcelo Gallardo.

Por Pablo Solari, quien se resintió durante la pretemporada, se espera una oferta millonaria del CSKA Moscú. Nicolás Fonseca parecía tener lista su salida al Red Bull Bragantino de Brasil, aunque las negociaciones se habrían estancado en las últimas horas. También se espera que puedan llegar ofertas por Adam Bareiro, que arrancó 2025 demasiado relegado en el ataque, y Federico Gattoni, cuya ficha pertenece al Sevilla.

Expectativa por Montiel y Driussi

Aunque las negociaciones por uno y otro se han desarrollado de manera diferente, en River esperan poder recibir tanto a Gonzalo Montiel como a Sebastián Driussi en los próximos días, para que al menos puedan realizar el tramo final de la pretemporada en San Martín de los Andes.

Por el lateral, Sevilla ya habría aceptado una oferta de 5 millones de euros. Por el delantero, River espera que Austin FC esté dispuesto a flexibilizar sus pretensiones económicas y baje el precio de 9 millones pretendido para su venta.

Negociaciones por Esquivel

Lucas Esquivel, lateral que milita en Athletico Paranaense, fue ofrecido a River y podría convertirse en nuevo refuerzo para Gallardo. De momento, habría una diferencia de un millón de dólares entre la oferta económica del Millonario, de 2.5 millones, y las pretensiones del club recientemente descendido a la Serie B de Brasil, que solicitó 3.5 millones.

Bruno Zuculini elogió a Gallardo a la distancia

Al recordar su paso por River, Bruno Zuculini envió este jueves un elogio a la distancia a Marcelo Gallardo, quien se encuentra de pretemporada en San Martín de los Andes. “Siempre tenía razón. Siemplemente había que escucharlo y prestarle atención. Pocas veces te felicitaba, pero después te dabas cuenta que te había hecho mejorar”, dijo el mediocampista de Racing en diálogo con ESPN.

Y agregó: “A mí me hizo mejor jugador, mejor persona. Me hizo ganador y no conformarme nunca con nada. Tanto él como su cuerpo técnico me hicieron muchísimo mejor en todo, por eso cada vez que los veo les doy un abrazo”.

