Tras una intensa pretemporada y dos resultados positivos en los amistosos ante U. de Chile y la Selección de México, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa palpitando el inicio de la competencia oficial. El entrenador de River tocó varios temas de cara al debut ante Platense en el Torneo Apertura 2025.

Una de las consultas fue sobre el mercado de pases y el puesto del volante central. Con la vuelta de Enzo Pérez, el estratega aseguró que está satisfecho con los ‘5’ que tiene en el plantel, asegurando que será una pelea entre el mendocino, Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra.

“Estoy conforme porque equipos no se definen por un puesto, sino por todas las líneas bien construidas“, expresó el entrenador, que luego explicó cómo definirá al dueño del mediocampo: “Competencia interna, de eso se trata. Estar en buena condición para defender o ganarse un lugar. Son lineamientos muy marcados“.

Y continuó: “¿Puede rendir uno más que otro? Sí, puede pasar. Todos tienen altos y bajos porque el futbolista es un ser humano. El equipo tiene que funcionar y el equipo lo hacen los futbolistas en función de su rendimiento“.

“No tengo ninguna duda de que vamos a intentar conformar el mejor equipo posible con un gran plantel. Si hicimos foco en una zona más que en otra era porque teníamos la posibilidad. Lo importante es que el equipo resuelva las situaciones defensivas y ofensivas“, soltó.

El análisis de Gallardo sobre el mercado de pases de River

Consultado por los refuerzos, el DT valoró lo hecho por River en el libro de pases: “Estamos muy contentos con el mercado que hicimos y con el trabajo que hicimos para que eso sucediera. Arrancamos la pretemporada con 5 de los 7 que llegaron y ahora sumamos a uno más (Lucas Esquivel), que no está resuelto, pero creo que podemos llegar a buen término”.

Publicidad

Publicidad

“Teníamos bien marcadas las situaciones que debíamos encarar y a lo que debíamos apuntar. Se dio todo como para que el club tenga la posibilidad de apostar a este gran plantel para competir de muy buena manera durante el año. Repatriamos jugadores de mucho sentido de pertenencia que yo conozco muy bien y que están en una muy buena edad“, resaltó el Muñeco.

Sobre su aparición en las fotos de cada firma junto con Jorge Brito, el entrenador aclaró que no quiso marcar una diferencia con los mercados anteriores: “A mi no me parece. Siempre me he sentido muy comprometido con el club y con la llegada de los futbolistas. Simplemente es una foto, no significa mucho más que eso“.

“Hay buenas expectativas para que eso se vea en el funcionamiento del equipo. Buscamos tener el mejor plantel posible para tener el mejor equipo”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

La buena pretemporada de Miguel Borja

El DT se deshizo en elogios con el trabajo de Miguel Ángel Borja en la pretemporada: “Estamos muy contentos con su preparación y su voluntad para ponerse en su mejor versión. A él se lo evalúa si hace goles porque destacó por sus números increíbles, pero también está el juego. Cuando tenés esa posibilidad de contar con jugadores que quieren pertenecer y aportarle al equipo otras posibilidades aparte de sus cualidades, está buenísimo”.

“Está muy enfocado. Me gusta como vino, sabía que no le iba a alcanzar si seguía como el año pasado, por eso le tocó salir. Se lo ve muy bien y esperemos que esto siga pasando. Todos tenemos que tener un comportamiento para el equipo, sin dejar de aportar sus cualidades principales”, agregó.

El regreso de Gonzalo Montiel

Sobre el retorno de Cachete al club, Gallardo fue contundente: “Es un símbolo de representación muy importante, no solo para River sino para el fútbol argentino“.

Publicidad

Publicidad

Después, remarcó: “Fue el jugador que le pateó el penal que le dio la Copa del Mundo a nuestro país. Sin embargo, lo vas a cruzar caminando por acá y pareciera que eso no hubiese sucedido. Claramente es un mensaje de identificación y humildad de acuerdo a cómo nosotros queremos comportarnos. Tiene una inmensa mentalidad para ganar adentro de la cancha que definitivamente es lo que todos queremos hacer”.

¿River se retira del mercado de pases?

Consultado sobre si puede sumar un volante creativo más a su plantel, Gallardo respondió: “No estoy en esa búsqueda porque tenemos un plantel numeroso”. Sin embargo, aclaró que River no se retira del mercado: “Hasta que no se cierre, no vamos a dar por sentado nada. Veremos cuáles son las posibilidades“.

“Si se habla de prestigio, sé muy bien que si estoy en este lugar para mí representa muchísimo, no estoy sentado por lo que ha pasado, sino porque es el lugar donde quiero estar y las exigencias que tengo conmigo y para un club que exige demasiado. Y eso no tengo ninguna duda y lo naturalizo”, expresó.

Publicidad

Publicidad

“Este año tiene una renovación de energías, por eso estoy contento con lo que estamos haciendo, muy ilusionado. Tengo lindas sensaciones de que podemos armar una reestructuración”, aseguró.

El nuevo formato de los torneos

Al Muñeco también le tocó hablar sobre los nuevos campeonatos y no se mostró ni a favor ni en contra: “Son formatos que se han decidido ejecutar en esta temporada y punto. Se han aceptado. A partir de ahí, ponemos el foco, si está bien o mal, o si me gusta o no, no tiene ningún sentido porque ya se ha aceptado”.

“Hay una tendencia de que los futbolistas en nuestro país tienen un nivel de espíritu competitivo que no hay en otros lugares, por un montón de cosas que nos suceden a los argentinos de que sabemos sobreponernos a dificultades. En el fútbol argentino nadie te regala nada y no te la van a hacer fácil“, remarcó.

Publicidad

Publicidad

Frase para los relegados: “No quiero que se queden por confort”

“Vamos a tener un plantel de 32 futbolistas, van a jugar 11, otros van al banco y otros a la tribuna. Reglas claras: el que juega es porque se ganó el lugar, el que espera es porque le toca y el que queda afuera porque tiene que seguir trabajando“, respondió el técnico sobre el rol de los jugadores en su plantel.

Luego, dejó un fuerte mensaje para el adentro: “No quiero que estén contentos porque no juegan, no me gusta. Si vos te quedas aca, es para hacer mérito para tener la posibilidad. No soporto los lugares donde uno está por confort, que te quedas porque River es muy lindo y te da todo. Quiero que te quedes para pelear un lugar, ganar minutos y demostrarme que estoy equivocado“.