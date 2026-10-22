“El estilo de Santiago Beltrán es muy del Real Madrid, me hace acordar a Casillas”

Desde su irrupción en el arco de River a principios de este año, Santiago Beltrán logró ganarse el puesto como titular y debido a sus buenos rendimientos también fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de los entrenamientos de la Selección Argentina, pensando en el recambio generacional.

Referido al presente del arquero de 22 años, Roberto Bonano, ex golero del Millonario, habló en una entrevista con Súper Depor Radio, en donde se refirió a su actualidad y se animó a compararlo con Iker Casillas, una gloria de Real Madrid y de la Selección de España.

“A mí me gustaría verlo muchos años en River, sería algo bueno para el fútbol argentino porque tiene futuro de Selección, ya que Dibu con suerte llega al próximo Mundial, por eso imagino a Beltrán como posible arquero de la Selección”, inició sobre su deseo de que permanezca en el club.

“En cuanto a su estilo lo veo muy sobrio, muy del Real Madrid. En ciertos aspectos me hace acordar a Iker Casillas, un arquero legendario de Real Madrid y que admiro mucho porque lo he visto hacer atajadas increíbles”, agregó sobre la forma de atajar de Beltrán.

Siguiendo por la misma línea, cerró: “Tiene un físico bastante parecido, no muy alto, pero sí muy potente y transmite mucha tranquilidad. Aunque debutó hace poco, se lo ve súper tranquilo. No entró en un buen momento del equipo y así y todo supo ganarse el puesto”.

🧤🔝BONANO: "A BELTRAN LO VEO MUY DEL REAL MADRID, ME HACE ACORDAR A CASILLAS"



🗣️🗯️"Ojalá se quede mucho en el arco de River. Es el sucesor de "Dibu" Martínez en la Selección Argentina"



🗣️🗯️"Lo veo muy del Real Madrid. Me hace acordar a @IkerCasillas"



📻En @SuperDeporRadio pic.twitter.com/QviRsvfpac — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) October 22, 2026

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Los números de Santiago Beltrán en River

Desde su debut en el primer equipo del Millonario, el arquero lleva disputados un total de 42 partidos, en los que recibió 35 goles y mantuvo su arco en cero en 17 oportunidades. Además, no fue amonestado y recibió una tarjeta roja en 3761 minutos en cancha.

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