Enzo Pérez volvió a arremeter contra Demichelis: “Los trapitos se lavan adentro de casa”

A casi tres años de aquel episodio que terminó quebrando el vestuario de River, el mediocampista no se guardó absolutamente nada.

A fines de 2023, un episodio realmente llamativo terminó por quebrantar por completo el vestuario de River Plate. Es que Martín Demichelis, por entonces director técnico del conjunto Millonario, mantuvo un diálogo con periodistas partidarios en el que criticó duramente a algunos jugadores del plantel profesional de ese momento.

Esto terminó generando el alejamiento de un ídolo y referente como Enzo Pérez, que se marchó a Estudiantes de La Plata. Paralelamente, durante 2024, el ciclo de Demichelis como entrenador de River encontró su punto final y desencadenó el retorno de Marcelo Gallardo. El volante, en medio de ese panorama, edificaría su último ciclo en Núñez.

Ahora, prácticamente tres años después de aquel episodio, Enzo Pérez dialogó con TyC Sports y no tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse a lo sucedido, exponiendo su malestar por la manera en la que se manejaron las cosas. Así fue como el actual jugador de Deportivo Maipú de Mendoza arremetió contra el estratega del Leipzig de Alemania.

“Me enseñaron que los trapitos se lavan adentro de casa. Se habló mucho y sufrí cuando me fui de River. Las cosas se hablan puertas para adentro y a los que les tuve que decir algo, lo hice. Fue siempre así, es algo que me enseñaron en Estudiantes”, comenzó exteriorizando el experimentado futbolista de 40 años de edad.

El reencuentro de Enzo Pérez con Demichelis, con el volante ya en Estudiantes. (Foto: Getty)

“El club está por encima de todos y hoy necesita unión. Cuando no lográs resultados, hay mucho ruido. Pero, cuando las cosas se hacen desde el corazón, pasan cosas buenas y Leonardo Ponzio es un ídolo del club”, continuó manifestando luego de dar el presente en la tribuna de River durante la goleada sobre Belgrano, en Córdoba.

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“Ahora que salí un poco de la exposición, tengo esa posibilidad de poder ir a ver a River como un hincha y disfrutar los momentos. Hoy me lo permite el lugar”, añadió, precisamente, sobre la determinación de aparecer en el Estadio Mario Alberto Kempes, el pasado domingo, en el mencionado triunfo por 3-0 de los de Ponzio.

Los números de Enzo Pérez en River

Contemplando sus dos ciclos en River Plate, Enzo Pérez acumuló 279 partidos de carácter oficial, cosechando 6 goles y 10 asistencias. Al mismo tiempo, el oriundo de Maipú, provincia de Mendoza, formó parte de la conquista de 8 títulos de carácter oficial y de 2 títulos de índole internacional.

DATOS CLAVE

Enzo Pérez jugó 279 partidos en River Plate, logrando 6 goles y 10 títulos.

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Declaró su malestar con Martín Demichelis por filtrar internas del plantel.