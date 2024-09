El ex River Ezequiel Cirigliano habló de sus días en la cárcel y su regreso al fútbol: "Me estaba quedando sin plata"

Ezequiel Cirigliano, mediocampista de prometedora aparición en River que supo también defender la camiseta de la Selección Argentina en categorías juveniles, encontró oportunidad de reinventar su carrera en tierras exóticas, casi una década después de haber sido marginado por Marcelo Gallardo y tras dos años de inactividad en los que si fue noticia fue por el confuso episodio que lo llevó a pasar dos meses en la cárcel.

Ya había recibido el año pasado la invitación de Chori Domínguez para ser parte del Senior de River y meses después fue otro conocido del fútbol, Cristian Ivanobski, el que le hizo la invitación para que probara suerte en Filipinas, defendiendo la camiseta del Stallion Laguna de la ciudad de Biñan.

“Decidí volver a inventarlo cuando me estaba quedando sin plata”, reconoció en una entrevista con Olé el mediocampista de 32 años. Y explicó: “Me vine porque estaba medio acorralado con el momento económico de nuestro país y porque quería volver a intentarlo. Quería intentar volver a sentirme cómodo en el fútbol”.

Si Ezequiel Cirigliano estuvo al borde del retiro incluso antes de cumplir los 30, tras un paso fugaz por el Cynthialbalonga Calcio de la Serie D de Italia, fue en parte porque varios episodios extradeportivos conspiraron contra el desarrollo que había prometido en sus primeros años. De algunos de ellos dijo no estar arrepentido, pero sí logró asimilar con el tiempo la propia responsabilidad en los vaivenes de su carrera.

Cirigliano disputa la pelota con Neymar en el Sudamericano Sub 20 de 2006.

“Me hubiese gustado haber tomado diferentes decisiones, pero todo es por algo, así que no. No me arrepiento“, señaló el jugador que en 2015 fue apartado por Marcelo Gallardo de River luego de haber sido detenido por conducir sin registro y alcoholizado. Pero lo peor para él llegó en 2022, cuando tuvo que pasar casi dos meses en prisión luego de ser denunciado por un robo con arma de fuego.

“Hubo una discusión con una persona del barrio y nada más. Tenía un arma, pero no la usé contra nadie: contra el piso nomás. La tenía por precaución. No me parece que fue injusta la detención porque hice mal en portar un arma. Otras cosas sí pudieron haber sido diferentes”, explicó al respecto.

Y sobre sus días en la cárcel de Caseros, agregó: “Para mi fue todo nuevo. No tenía fuerzas. Aguantás porque no te queda otra. No me replanteaba lo que había hecho, pero sí me preguntaba por qué me estaba tocando vivir todo eso”.

¿Hincha? De Boca

Al momento de ser detenido en 2022, la foto en la que llevaba puesto un pantalón de Boca se volvió viral en las redes sociales. Y el propio jugador se encargó de reconocer ahora su simpatía. “De chico siempre fui hincha de Boca. Si bien me vi cantando canciones de River, nunca dejé de ser de Boca. Con el tiempo dejé un poco de lado el fanatismo porque me hacía mal el no poder contestar esta pregunta“.

¿Vuelve al fútbol argentino?

Ezequiel Cirigliano finalizó recientemente su contrato en el Stallion y confirmó que volverá a viajar rumbo a Argentina, aunque no pensando en reincorporarse al fútbol nacional. “Volver me gustaría, pero ya no puedo. No me da el físico. Tampoco me quiere ningún club”, se sinceró.

En ese sentido, el mediocampista dijo que otra vez está evaluando seriamente la posibilidad de retirarse, especialmente porque hace tiempo dejó de disfrutar del fútbol. “Ya no miro. Hace seis meses que ni miro televisión. Solo series y películas”, dijo mientras atraviesa sus últimos días en Filipinas.

Los equipos argentinos en los que jugó Ezequiel Cirigliano

Más allá de sus diferentes ciclos en River, donde integró los planteles campeones de Copa Sudamericana 2014 y Libertadores 2015, en el fútbol argentino Ezequiel Cirigliano también pasó por Tigre, Atlético de Tucumán y Godoy Cruz. Se especuló más recientemente con una vinculación al Deportivo Riestra, que finalmente no se dio.