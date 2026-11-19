El Millonario recibirá al Granate el próximo domingo a partir de las 19 horas por los octavos de final del Torneo Clausura.

River inició un proceso de remodelación del Estadio Monumental en 2020, cuando la pandemia acechaba al mundo. Se hicieron mejoras estructurales en el campo de juego, en las tribunas, en el interior del estadio y también en el club, pero ahora se viene un cambio drástico y ambicioso con la ampliación de la capacidad a más de 100 mil espectadores y también la construcción del techo.

Hace apenas unos días, el club anunció que el mítico cartel de la entrada de Figueroa Alcorta se achicaría provisoriamente -pasará de decir Club Atlético River Plate a “River Plate” solamente- con el fin de darle espacio a las grúas para ingresar al club y poder colocar las columnas y vigas necesarias en la tribuna San Martín para la cinta de iluminación provisoria.

Por otro lado, esas columnas y vigas ya se colocaron en la tribuna Belgrano Alta, por lo que los hinchas de River que digan presente el próximo domingo ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura podrán ver ese cambio. Cabe destacar que estas columnas y vigas sirven para que se pueda sacar la cinta de iluminación actual -la cual sobresale del estadio- para que se pueda construir la quinta bandeja.

Así lo anunció River

A través de sus redes sociales, River informó: “Obras de ampliación y techado | Nueva estructura para la cinta de iluminación provisoria. En la tribuna Belgrano Alta avanza la colocación de los apoyos temporales (columnas y vigas) que sostendrán la cinta de iluminación provisoria. Ya se instalaron 22 columnas y comenzó el montaje de las vigas.

Las columnas y vigas que sostendrán la luminaria provisoria. (Foto: @monumental.riverplate).

La iluminación provisoria se utilizará desde el inicio de la competencia en 2027 hasta la finalización de las obras de ampliación y techado del Monumental. Durante el receso del fútbol profesional, las luminarias se trasladarán de las cintas actuales a las provisorias.

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El traslado permitirá retirar las cintas actuales y dar lugar a la construcción de la quinta bandeja, cuya estructura sostendrá el techo del estadio. Una vez finalizada la instalación de los apoyos en la Belgrano Alta, los trabajos continuarán en la San Martín Alta”.

La Belgrano, lista para el duelo ante Lanús. (Foto: @monumental.riverplate).

DATOS CLAVE

Se instalaron 22 columnas en la tribuna Belgrano Alta para la cinta de iluminación provisoria.

en la tribuna para la cinta de iluminación provisoria. La iluminación provisoria del Monumental comenzará a utilizarse desde el inicio de competencia en 2027 .

del comenzará a utilizarse desde el inicio de competencia en . El traslado de luminarias permitirá construir la quinta bandeja que sostendrá el techo del estadio.