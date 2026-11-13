Continúan a buen ritmo los trabajos en la casa del Millonario con el foco puesto en el techado y en la construcción de la quinta bandeja,

El Estadio Monumental va camino a ser el de mayor aforo de todo América. Cuando finalicen las obras, allá por mediados de 2029, la capacidad total será de 101 mil espectadores y para eso se construirá una quinta bandeja, con espacio para 16 mil hinchas. Por otro lado, las bases que sostendrán a ese anillo también lo harán con un techo que cubrirá todas las gradas y además tendrá un skywalk con el escudo de River.

Los trabajos en el Monumental siguen a muy buen ritmo. Mientras se desmonta la pantalla, este viernes 13 de noviembre se inició con la quita parte del cartel histórico de ingreso de Figueroa Alcorta, del cual se removerá la parte de “Club Atlético”, para que quede solamente: “River Plate”.

Por otro lado, se sacarán también cuatro portones. Esto es para que la grúa ingrese al club por la calle interna y se pueda iniciar con la colocación de la estructura provisoria de la cinta de iluminación de la San Martín, la cual empezará a utilizarse en 2027.

Cabe destacar que el Monumental perderá sus clásicas estructuras de metal que salían como brazos en ambas plateas laterales altas. Esto se debe a que allí estará la nueva bandeja. Como River seguirá jugando de local, necesita tener iluminación, por lo que será a través de una estructura externa.

Los brazos que sostienen las luces del Monumental. (Foto: Getty).

River informó el siguiente paso de la obra

A través de su web oficial, River informó: “Este viernes 13 de noviembre comenzará una nueva etapa de la obra que el Club está llevando a cabo para ampliar y techar el Estadio Monumental. Se realizará el desmonte parcial del cartel de bienvenida ubicado sobre Av. Figueroa Alcorta, en el cual quedará visible la leyenda “River Plate”

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El cartel que sufrirá las modificaciones. (Foto: @Sepu79).

Además, se desmontarán cuatro portones y se demolerán 11,5 metros lineales del alero de hormigón que sostiene el cartel, procedimiento que permitirá el ingreso de la grúa a la calle interna para comenzar a montar la estructura provisoria de la cinta de iluminación en la tribuna San Martín.

Es importante destacar que esta cinta provisoria de iluminación será la que esté en funcionamiento desde el año que viene, en reemplazo de la actual, y forma parte del proceso de construcción de la quinta bandeja de tribunas que sostendrá el nuevo techo del estadio”.

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Bolavip recorrió las obras del Monumental

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