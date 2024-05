Franco Mastantuono de River Plate es, sin dudas, la joya del momento del Fútbol Argentino. Su nombre ya forma parte del contenido cotidiano de los medios de comunicación de todo el mundo. Principalmente de los de Europa, en donde ya lo ven incorporado a alguno de los grandes de las ligas más importantes apenas cumpla los 18 años.

París Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Benfica y Borussia Dortmund fueron algunos de los que sonaron como pretendientes. No obstante, al jugador nacido en Azul se lo relacionó principalmente con el Barcelona primero y con el Real Madrid después. Y al parecer, el que aceleró decidido en los últimos días fue el Merengue.

De hecho, de un momento a otro el FC Barcelona bajó la guardia y prácticamente se entregó en medio de las negociaciones con la junta directiva de River por Franco Mastantuono. ¿Por qué motivo? Puntualmente por el económico. Es que al Blaugrana le pareció excesivo el monto que fijó el Millonario en la cláusula de rescisión del contrato que firmaron las partes en la última renovación.

Resulta que desde la institución de Núñez presidida por Jorge Brito buscaron evitar una situación similar a la que vivieron hace muy poco con Claudio Echeverri, en la que el City Group, dueño del Manchester City, desembolsó los 18 millones de euros correspondientes al monto mínimo que figuraba en la documentación del jugador para quedar libre de acción.

Franco Mastantuono espera en River la resolución de su futuro.

Por eso, a Mastantuono, River lo tasó en 45 millones, una cifra que el Barcelona no está dispuesto a pagar en este momento en el que todavía está intentando recuperarse de las limitaciones que le impuso LaLiga con el Fair Play Financiero. Igual, el Real Madrid tampoco depositaría ese número, aunque se mostró abierto a negociar y a arrimarse lo más posible.

Real Madrid espera una señal por parte de River

Conforme a diferentes portales de España, el Real Madrid espera que la dirigencia de River se muestre flexible. Ese fue el intento en las reuniones recientes que mantuvieron para intentar llegar a un acuerdo por Franco Mastatuono. El Millonario se plantó en 45 millones, pero en la Casa Blanca confían en que podrán llevárselo por 30 o 35.

Al Real Madrid le cambió la referencia en Sudamérica

El Real Madrid tiene un equipo de scouting en Brasil con el que consiguieron captar a dos de sus principales estrellas en la actualidad: Rodrygo Goes y Vinícius Júnior. Además, en el verano europeo que se avecina se sumará el futbolista del Palmeiras, Endrick. No obstante, de acuerdo a Marca, en la Casa Blanca consideran que Argentina se empezó a despertar en este aspecto, por lo que no descartan que el área de reclutamiento de talentos se mude a Buenos Aires.