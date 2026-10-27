Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron quién debe ser el ‘5’ contra Boca

River visitará a Boca este domingo en La Bombonera por el Torneo Clausura 2026 y la gran duda de Leonardo Ponzio está en la mitad de la cancha. Anibal Moreno abandonó la cancha contra Racing a los 17 minutos y no está confirmado para enfrentar al Xeneize.

En este contexto, en Bolavip realizamos una encuesta para que los hinchas millonarios elijan al mediocampista central ante la situación de Anibal Moreno y la ausencia de Fausto Vera por lesión.

Las opciones son el propio Moreno (con los riegos que esto conlleva), Mauro Arambarri y el juvenil Lucas Silva. Fiel a su historia, los hinchas de River se inclinaron por la opción del juvenil de 19 años para la formación titular ante Boca.

Lucas Silva festeja su gol contra Blooming (Getty Images)

Los hinchas de River quieren la titularidad de Lucas Silva

Arriesgar a Anibal Moreno : 402 votos.

: 402 votos. LUCAS SILVA: 1,5 MIL VOTOS.

Mauro Arambarri : 104 votos.

: 104 votos. Otro: 97 votos.

El resultado de la encuesta de Bolavip

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En caso de que Leo Ponzio se incline por Silva en el once inicial, estaríamos ante el primer Superclásico del pibe de 19 años. Cabe recordar que apenas tiene nueve partidos en la Primera de River.

En síntesis