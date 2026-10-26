Lucas Silva, el pibe del curioso récord en River que sería titular en el Superclásico

El juvenil de 19 años ingresó en los primeros minutos ante Racing, completó una gran actuación y pide pista para ser titular en La Bombonera.

Luego de vencer a Racing en el Estadio Monumental, River ya puede poner el foco en Boca. El Superclásico del fútbol argentino se jugará el próximo domingo a partir de las 15 horas en La Bombonera y el Millonario se juega más que tres puntos. Los de Núñez buscan un envión anímico importante y además escalar posiciones en las tablas, tanto en la del Clausura como en la Anual.

De cara al Superclásico, el panorama del volante central pareciera ser todo un tema en River. Fausto Vera quedó descartado tras lesionarse ante Belgrano en Córdoba el pasado 18 de octubre, mientras que Aníbal Moreno apenas jugó 16 minutos ante Racing antes de pedir el cambio y su presencia en La Bombonera es toda una incógnita.

Ante esta situación aparece el nombre de Lucas Silva, el mediocampista central de 19 años que ingresó muy bien ante Racing. El pibe de 19 años acumula apenas 9 partidos en la Primera de River y siempre que jugó dejó buenas sensaciones. Si bien es cierto que es el tercer volante central en la consideración, la realidad es que todo apunta a que jugará contra Boca por las lesiones de sus compañeros de puesto.

Lucas Silva ante Racing. (Foto: Getty).

Nacido en La Dulce, Necochea, Lucas Silva se inició en el Club Deportivo La Dulce, pero a los 9 años ya se sumó a las Divisiones Inferiores de River, donde hizo todo su camino formativo hasta que en abril de 2025 realizó su debut en la Primera del Millonario. Aquella jornada, ante Aldosivi, el pibe fue protagonista de un curioso récord: fue el debut más corto en la historia del club con apenas 12 segundos en cancha.

Luego de aquella jornada, Silva fue opción para Eduardo Coudet en varios partidos, tanto a nivel local como internacional, donde -por la Copa Sudamericana- convirtió un tanto y brindó una asistencia. Ante Racing ingresó al minuto 16 del primer tiempo y fue una pieza importante, tanto en la recuperación como en la distribución.

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¿Silva titular en La Bombonera?

La semana es larga y la evolución de Aníbal Moreno será determinante para saber si el catamarqueño jugará o no en La Bombonera. Todo indica que si está bien será titular y Ponzio repetiría el mediocampo que prácticamente sale de memoria con Andrada, Moreno, Galván y Almada. Ahora bien, si Aníbal no está al 100%, el entrenador optará por Silva para ser titular ante Boca el próximo domingo.

Aníbal Moreno. (Foto: Prensa River).

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