River e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles 6 de marzo en el Estadio Monumental en una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Para este encuentro, se generó un rumor a partir de varios mensajes en las redes sociales que daban cuenta de la participación como DJ de Maxi Trusso.

Este cantante, productor y DJ argentino sería el gran invitado del conjunto riverplatense para este encuentro. Un mensaje de whatsapp daba cuenta de que Trusso estaría llevando música no sólo a la previa del partido sino que tocaría hasta el minuto 20 de partido.

Hasta el propio Maxi Trusso coqueteó con la idea de estar en el Monumental para pasar música. Compartió algunas publicaciones en su cuenta de Instagram sobre los mensajes que hicieron llegar los hinchas respecto a su presencia para este partido.

¿Estará Maxi Trusso como DJ en River vs. Independiente Rivadavia?

Lo cierto es que esta supuesta participación de Maxi Trusso en el Monumental para el partido de River ante Independiente Rivadavia es una ‘fake news’. Todo se trató de una puesta en escena de parte de un usuario en X (Twitter), quien llevó a que se viralice rápidamente por todo Internet.

Maxi Trusso no estará como DJ en el Monumental este miércoles 6 de marzo, más allá de lo trascendido. De hecho, su supuesta presencia llevó a varios comentarios negativos contra la dirigencia de River.

Hasta el propio artista dejó entrever que su participación no era verdad. En una publicación que hizo en Instagram, mostró el mensaje viral, pero en el detalle se puede ver un hashtag escrito por él en el que se lee #fakenews. Por lo tanto, esto fue todo un invento (uno más) de las redes sociales.

Luego de que se viralizó su propia publicación, Maxi Trusso la borró. Esto producto de un llamado de la dirigencia de River Plate para pedirle al artista que lo haga y no generar más comentarios al respecto en las redes sociales.

¿Quién es Maxi Trusso?

Maxi Trusso es un cantante, compositor, DJ y productor argentino. Tiene 53 años. Destaca por ser un artista dedicado al género electropop. En el último tiempo, ganó reconocimiento público no sólo por su trabajo sino también por sus opiniones y su postura política. De hecho, tuvo un enfrentamiento mediático con Lali Espósito.

En su carrera tiene algunos grandes éxitos como Please Me, tema en el que canta mientras suena la música de la banda Poncho. Ésta fue utilizada para una publicidad hecha por la marca Frávega, en donde también destacó la participación especial del actor Ricardo Darín en 2011. Desde entonces, tiene otros hits como Nothing at all, Nobody is lonely, Taste of love y Streets of Rock & Roll, entre otros.

¿River usa DJ para sus partidos de local?

En el pasado, River ha llevado a algún DJ para que ponga música, pero en determinados partidos en donde se han llevado a cabo festejos. Entre 2018 y 2019, años todavía de Marcelo Gallardo como entrenador y muy exitosos para el club, el elegido para este trabajo fue Tommy Muñoz, reconocido hincha de la institución.