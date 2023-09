Esequiel Barco apuesta a River y no pierde la ilusión de ser llamado por la Selección Argentina

Hace ya algunas semanas atrás se supo que Esequiel Barco era uno de los futbolistas del River campeón de la Liga Profesional con Martín Demichelis que estaba siendo seguido de cerca por Lionel Scaloni, considerándolo un futbolista potable para la Selección Argentina.

Lo que siguió no fue bueno ni para el jugador ni para el equipo, porque a la eliminación en octavos de final de la Copa libertadores a manos del Inter de Brasil le siguieron dos inesperadas derrotas en Copa de la Liga. En la más reciente, ante Vélez, Barco llamativamente inició el encuentro en el banco de suplentes.

La convocatoria de Scaloni para la primera doble fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial de 2026 no incluyó su nombre. De hecho, Franco Armani volvió a ser el único representante de River en la consideración del DT.

Este martes, al asistir a la cena organizada por la Fundación River Plate, Esequiel Barco volvió a ser consultado sobre la ilusión que le genera llegar a ser parte de la Selección Argentina y dejó claro que mantiene el optimismo, sabiendo que es en River donde debe seguir rindiendo los exámenes de aptitud.

“Sí que me gustaría. La verdad que me vengo sintiendo muy bien. Creo que el cuerpo técnico y mis compañeros me siguen dando las herramientas para desenvolverme adentro de la cancha. Uno trata de ayudar desde donde pueda. Estoy pasando por un momento muy lindo y feliz de estar acá“, dijo sobre su presente en el Millonario.

Barco se refirió a la supuesta interna de River

Consultado sobre los rumores de una interna entre futbolistas y cuerpo técnico, Esequiel Barco no ocultó su fastidio por la situación que se tornó incómoda para todos en el club.

“La verdad que se habla demasiado. Creo que la gente dice cosas que no tiene que decir, porque estamos muy unidos ahí adentro del plantel, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Nosotros tratamos de seguir trabajando porque necesitamos salir adelante”, manifestó.

Amistoso a la vista para River

Pese al parate en la competencia oficial por la Fecha FIFA, los futbolistas de River tendrán oportunidad de ver acción este sábado en el amistoso que disputarán ante Universidad Católica en el Estadio Único de San Nicolás.