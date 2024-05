River y Temperley se medirán el próximo martes desde las 21.10 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina. Martín Demichelis dejó en claro que quiere ganar el certamen, mientras que del otro lado está la ilusión de dar el golpe y eliminar a uno de los candidatos a conquistas el torneo más federal del país.

Agustín Sosa juega en Temperley, tiene apenas 23 años y más de 100 partidos disputados con la camiseta del Gasolero. Si bien dice ser hincha del club en el que juega, también simpatiza por River por una cuestión familiar. En diálogo con Olé contó detalles del encuentro que se viene y el motivo por el que será tan especial para él: “Sin dudas va a ser el partido más importante de mi vida. Pero no solo en lo futbolístico”.

Además, agregó: “Todavía no caigo de que voy a jugar contra River. Siempre fui hincha de Temperley pero simpatizo por River porque mi viejo es hincha. Él es fanático y siempre fue a la cancha. De chico siempre le decía que quería conocer el Monumental pero nunca me pudo llevar… Por eso hoy es un sueño jugar contra River. Insisto: no caigo”.

Agustín Sosa. (Foto: Prensa Temperley).

Cerca de Borja

“El otro día estaba charlando con los profes de la escuelita de fútbol y les comentaba que a Borja le voy a meter un cruce con el cuerpo y lo voy a estampar en el piso. Hay que bajarlo a Borja, eh. Pero me va a quedar el recuerdo”, dijo Sosa, quien antes de ser futbolista trabajó como albañil.

Sosa, sobre Demichelis y los silbidos que recibió

“Para mí es un gran técnico. Está haciendo un buen trabajo e hizo debutar a varios chicos. Uno tiene que valorar eso. Cuando veo a River, pienso que juega a otra cosa. Pero la gente quiere resultados y si tenés una mala racha, no le gusta. aunque son eso: rachas. Le puede pasar a River como a cualquier otro club”, afirmó Agustín Sosa

¿Qué dijo Demichelis sobre el partido contra Temperley del próximo martes?

“Tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor que el año pasado. Me dolió muchísimo el año pasado quedar eliminado después de ser campeón. Contra Temperley tenemos la obligación de pasar y pondremos en cancha lo que consideremos que es lo mejor disponible. Cuando tenemos tres paridos en una semana corre mucho lo que es el factor mentar. Hemos sacado adelante un partido después de la euforia de la clasificación y espero que el martes lo volvamos a hacer.”, afirmó el entrenador del Millonario en conferencia de prensa.