Gianluca Prestianni habló sobre los rumores que lo vincularon con River: “Ya lo dije antes”

El delantero habló sobre su futuro y los objetivos en el corto plazo de su carrera.

En los últimos mercados de pases, River salió fuerte en búsqueda de incorporaciones con el fin de darle un salto de jerarquía al plantel, y a su vez, conformar un equipo sólido para las próximas temporadas en búsqueda de volver a pelear por títulos en todos los ámbitos.

En este sentido, uno de los jugadores que sonó en más de una oportunidad, pero que finalmente nunca llegó, es Gianluca Prestianni, el delantero surgido de las divisiones inferiores de Vélez, y que se desempeña en el Benfica de Portugal.

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en la que convirtió un gol, el mismo Prestianni se refirió a estos rumores y allí afirmó que su foco está en seguir en el viejo continente, por lo que momentáneamente descartó la posibilidad de llegar al elenco de Núñez.

“No, no, ya lo dije antes. Tengo 20 años, estoy en Europa, pasando un momento muy bueno; mi idea es seguir varios años más y seguir adaptándome allá. El día de mañana uno no sabe lo que puede pasar pero ahora el foco está en Europa”, soltó el delantero de Benfica.

"ANTES DE VENIR AHORA PARA LA SELECCIÓN, LE DIJE QUE ME GUARDE UNA REMERITA QUE ESTÁ MUY BUENA". Otamendi compartió un asado con Prestianni y le regaló la camiseta de River… ¿Se puede ilusionar el hincha del Millo?



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Los números de Gianluca Prestianni en Benfica

Desde su llegada al elenco portugués, el delantero de 20 años lleva disputados un total de 68 partidos, en los que marcó 12 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió 16 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades en 3477 minutos en cancha.

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