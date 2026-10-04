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Gianluca Prestianni habló sobre los rumores que lo vincularon con River: “Ya lo dije antes”

El delantero habló sobre su futuro y los objetivos en el corto plazo de su carrera.

Gianluca Prestianni, jugador de Benfica.
© GettyGianluca Prestianni, jugador de Benfica.

En los últimos mercados de pases, River salió fuerte en búsqueda de incorporaciones con el fin de darle un salto de jerarquía al plantel, y a su vez, conformar un equipo sólido para las próximas temporadas en búsqueda de volver a pelear por títulos en todos los ámbitos.

En este sentido, uno de los jugadores que sonó en más de una oportunidad, pero que finalmente nunca llegó, es Gianluca Prestianni, el delantero surgido de las divisiones inferiores de Vélez, y que se desempeña en el Benfica de Portugal.

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Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en la que convirtió un gol, el mismo Prestianni se refirió a estos rumores y allí afirmó que su foco está en seguir en el viejo continente, por lo que momentáneamente descartó la posibilidad de llegar al elenco de Núñez.

No, no, ya lo dije antes. Tengo 20 años, estoy en Europa, pasando un momento muy bueno; mi idea es seguir varios años más y seguir adaptándome allá. El día de mañana uno no sabe lo que puede pasar pero ahora el foco está en Europa”, soltó el delantero de Benfica.

Los números de Gianluca Prestianni en Benfica

Desde su llegada al elenco portugués, el delantero de 20 años lleva disputados un total de 68 partidos, en los que marcó 12 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió 16 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades en 3477 minutos en cancha.

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Datos clave

  • Gianluca Prestianni descartó jugar en River para continuar su carrera en Europa.
  • El delantero convirtió un gol en la victoria de la Selección Argentina ante Burkina Faso.
  • Gianluca Prestianni suma 12 goles y 11 asistencias en 68 partidos con Benfica.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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