El arquero de 21 años tuvo su estreno oficial en el Millonario a comienzos de 2026 y desde entonces se adueñó del puesto.

Cada vez es más habitual que las grandes joyas del fútbol argentino se marchen jóvenes, inclusive más que hace unos años. Haber podido disfrutar en Argentina de Julián Alvarez o Enzo Fernández, al menos unos años, es una rareza y los ejemplos más claros son los de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, que ante la oferta de gigantes como Manchester City y Real Madrid se marcharon antes de llegar a explotar en River.

River encontró la manera de cuidar su patrimonio con las famosas cláusulas de 100 millones de euros, que claramente no son para establecer ese valor en sus promesas, sino para evitar que venga algún club de billetera abultada y se los lleve sin negociar.

Santiago Beltrán es uno de los grandes proyectos que se formó en la cantera riverplatense. Este 2026 es su primer año en Primera División y no solamente mostró condiciones, sino también personalidad y por eso no es casualidad que haya sido convocado a la Selección Argentina, tanto para los amistosos previos al Mundial como en la actual fecha FIFA.

Bolavip pudo saber que Santiago Beltrán renovará su contrato con el club. Cabe destacar que el vínculo del arquero terminaba a fines de 2027, pero desde Núñez buscan la extensión y aumentar la cláusula de salida. Si bien hubo sondeos, todavía no llegó ninguna oferta formal, aunque entienden que tanto el próximo mercado de pases o el siguiente, habrá varios equipos importantes interesados.

Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

Con la extensión del vínculo de Beltrán, River se asegura poder negociar con el club que lo quiera comprar. Hay que aclarar que la intención del club de Núñez no es venderlo, sino que se quede el mayor tiempo posible, pero entendiendo cómo es el mercado actualmente, saben que puede venir un gigante europeo y ofertar una suma importante por él.

Publicidad

Top 5 de ventas más caras de arqueros argentinos

1- Emiliano Martínez – 20 millones de dólares | Arsenal a Aston Villa

2- Emiliano Martínez – 9,7 millones de dólares | Aston Villa a Chelsea

3- Wilfredo Caballero – 9,5 millones de dólares | Málaga a Manchester City

4- Agustín Marchesín – 9,1 millones de dólares | América a Porto

5- Juan Pablo Carrizo – 8,8 millones de dólares | River Plate a Lazio

DATOS CLAVE