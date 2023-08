Desde que se dio a conocer que Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, es fanático de River, son muchos los que sueñan verlo atajando en el Monumental. El arquero está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y es imposible imaginarlo llegando en el corto plazo. Sin embargo, ya tendría en mente cuándo podría arribar a Núñez.

El marroquí acaba de dejar el Sevilla y puso la firma con el Al-Hilal, siendo otra de las figuras del fútbol europeo que se muda para el exótico fútbol de Arabia Saudita. Tras confirmarse esa millonaria transferencia, desde Argentina se preguntan: ¿cuándo llegará a River?

El periodista Germán García Grova habló del tema en su cuenta de Twitter: “La intención de Yassine Bounou es cumplir su sueño de atajar en River una vez que finalice su contrato con el Al Hilal”. De esta manera, habrá que esperar a que finalice esta aventura en el fútbol saudí para verlo en el fútbol argentino.

Hasta cuándo tiene contrato Bono en Al-Hilal

Hace poco más de una semana, Al-Hilal le compró a Bounou al Sevilla a cambio de 21 millones de euros. El arquero firmó contrato hasta junio de 2026, justo cuando se venga la Copa del Mundo de Canadá/Estados Unidos/México. ¿Llegará a Núñez después del Mundial?

Bono y sus ganas de ir a River