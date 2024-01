Por sus actuaciones con Sevilla y en la última Copa del Mundo, Yassine Bounou supo afianzarse como uno de los mejores arqueros de la actualidad en el mundo. El marroquí, que hoy milita en Al Hilal, también creó un lazo con el fútbol argentino en los últimos años, precisamente con River Plate.

El nacido en Montreal, Canadá, manifestó en más de una ocasión su amor por el Millonario y mencionó su deseo de vestir su camiseta en el futuro. Cada vez que Bounou toma el micrófono y se refiere al club argentino, los hinchas de River se ilusionan con su fichaje. Cabe recordar que, durante Qatar 2022, la institución le obsequió la camiseta franjeada.

Este martes, el arquero volvió a revolucionar las redes sociales al concederle una entrevista al youtuber Ezzequiel, que le preguntó por River. El surgido de Wydad Casablanca volvió a dejar en claro que quiere representar al equipo hoy dirigido por Martín Demichelis.

En medio de preguntas sobre su carrera en Europa, respondió sobre quiénes son sus ídolos y sorprendió al mencionar a Ariel Ortega junto a Edwin van der Sar. Además, repitió que su sueño pendiente es jugar para River, algo que había prometido para después de su pasaje por Al Hilal.

La postura de Bounou sobre la gran polémica entre Boca y River

El youtuber no perdió la oportunidad de intentar hacerlo tomar postura sobre una de las grandes controversias de esta era en el fútbol argentino. “¿Es peor perder la final de la Libertadores contra tu clásico rival o descender?“, lanzó Ezzequiel. Y el marroquí la tiró afuera: “Las dos son feas“.

¿Cuándo jugaría Bounou en River?

El arquero dejó en claro en varias oportunidades que sueña con representar al Millonario. En agosto, Germán García Grova adelantó que “la intención de Yassine Bounou es cumplir su sueño de atajar en River una vez que finalice su contrato con el Al Hilal” y aquel momento sería en junio de 2026.

Sobre llegar al equipo argentino, destacó con anterioridad en TyC Sports: “Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. Me gustaría estar preparado. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría. Ojalá algún día pueda tener la oportunidad y pueda triunfar allá“.