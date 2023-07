Más allá de que en River están buscando refuerzos de categoría para afrontar lo que será la segunda parte del año, donde irán detrás de la CONMEBOL Libertadores, también le prestan muchísima atención a aquellos futbolistas que puedan ser ofrecidos.

Los dirigentes no le escapan a ninguna situación, ya que pueden darse algunas negociaciones inesperadas por futbolistas que darían que hablar y ayudarían al plantel a dar un salto de calidad. Y apareció una figura que estuvo en el último Mundial de Qatar, y que la dejó chiquitita.

En más de una ocasión, el arquero marroquí Yassine Bounou, quien defiende los tres postes del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la camiseta de Sevilla, aseveró tener un amor incondicional por el Millonario. De hecho, siempre manifestó que su ídolo futbolístico es Ariel Ortega, uno de los más grandes jugadores que pasó por el club de Núñez.

Por medio de una entrevista con TyC Sports, Bounou se refirió a lo que será el futuro, ya que tiene contrato hasta mediados de 2025 en el elenco de Andalucía, y anhela con una chance en River: “Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla” , manifestó.

Más allá de que quiere jugar en el Monumental, el marroquí con pasado en Atlético de Madrid indicó que, en el caso de darse la oportunidad, no quiere llegar por el simple hecho de ser hincha, sino que quisiera estar en óptimas condiciones: “Me gustaría estar preparado. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría. Ojalá algún día pueda tener la oportunidad y pueda triunfar allá”, expresó.