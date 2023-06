La DESGARRADORA confesión de un jugador de River: "Ya no me preguntan cuándo voy a jugar"

Estar en un club como River no es sencillo y mucho menos cuando no te toca jugar. El caso de Agustín Fontana es muy particular, porque ya sabe que no será tenido en cuenta y que sus días en la institución están contados. Aún así, se entrena con el primer equipo bajo las órdenes de Martín Demichelis.

“El DT me dijo que no iba a ser tenido en cuenta y que me buscara un club para sumar minutos. Cuando me sumó, me remarcó que no estaba en consideración porque el resto ya había hecho la pretemporada y arrancado el campeonato, pero me pidió que me entrenara y que me pusiera bien para irme a otro club, que en el fútbol nunca se sabe. Fue directo y lo valoro. Todos los días se aprende tanto de él como de mis compañeros”, declaró el delantero en Diario Olé.

En esa misma entrevista, en ex-Banfield soltó una desgarradora confesión: “Antes mis amigos me preguntaban cuándo iba a jugar y si ya había conseguido club, pero llegó un momento en el que les pedí que no me preguntaran más. Y ya no lo hacen…”.

“Le agradecí a Demichelis porque no la estaba pasando bien. Además de él, me llamó Leo Ponzio para preguntarme cómo estaba y me dijo que me quería dar una mano, que iba a hacer lo posible. Enzo Pérez también me escribió: se preocupó por mí y aportó para que pudiera estar bien”, reveló Fontana, que tiene contrato en Núñez hasta diciembre de 2024.