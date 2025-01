La dura autocrítica de Gallardo al juego de River: “No me gustó en absoluto”

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025, River Plate derrotó en un apretado 1-0 a Instituto en el Estadio Más Monumental. La igualdad se quebró recién en tiempo de descuento con un grito de Gonzalo Montiel, que la empujó bajo el arco.

El Millonario dejó atrás el empate ante Platense en la primera fecha del torneo y, con este triunfo, se acomodó en la Zona B. Ahora, los de Marcelo Gallardo quedaron a solo dos unidades de los líderes.

En conferencia de prensa, el Muñeco se mostró contento por los puntos obtenidos, pero reconoció que no le gustó el juego de sus dirigidos. Explicó lo trabado del partido a través de la actualidad del fútbol argentino y el presente de sus jugadores.

“Lo que me deja es que el fútbol argentino va a ser así, que vamos a tener que adaptarnos a cómo los equipos que enfrentamos se van a preparar para jugarnos. No me gustó en absoluto el partido que hicimos, no jugamos bien, no fluimos. Eso va a suceder, no me preocupa”, destacó Gallardo.

Y reconoció el trabajo de Instituto: “Es mérito del rival que nos hizo jugar mal, nos generó desconcierto. No se metió atrás, fue agresivo, intentó cortarnos los circuitos. Nos hizo jugar incómodo y nos jugamos bien. Hay que reconocer y valorar al rival cuando eso sucede. Nos toca seguir trabajando para que el equipo aparezca y fluya, que el hincha se sienta representado. Lo que vimos hoy no fue bueno”.

Luego, insistió con la rispidez de la Liga Profesional y analizó: “Nos costó. El fútbol argentino se presenta así. Tiene ese espíritu de competencia que no es fácil para nadie. Todos corren, luchan, se desdoblan y más contra nosotros. Hay que aceptarlo y, a partir de ahí, redoblar esfuerzos. Todos nos van a hacer las cosas muy difíciles. Cuando nos terminemos de soltar vamos a tener que correr y presionar el doble que los rivales para quebrarlos. Si nos quedamos cómodos y tranquilos va a ser un problema. Eso es lo que no quiero”.

Publicidad

Publicidad

El motivo del cambio de Maxi Meza

“Meza venía con una tendinitis rotuliana que lo tenía medio incómodo. Hoy eso no le permitía naturalidad en el juego. Estuvo dolorido y por eso decidí el cambio”, explicó el DT de River, que descartó una lesión importante.

River enfrentará a San Lorenzo en la próxima fecha

Al respecto, el Muñeco comentó: “Es un clásico. Si tengo que guiarme por los dos partidos de San Lorenzo ha sacado buenos resultados en base a su oportunismo para convertir, su defensa cerrada con mucha gente ocupando espacios. Es un equipo duro. Veremos como se presenta, si nos dan el balón, si van a presionarnos. Todos los partidos van a ser durísimos y el del domingo va a ser uno de ellos”.

Cuándo es el próximo partido de River

Tras la victoria ante Instituto, el Millonario afrontará un clásico este fin de semana. El domingo, desde las 17, visitará a San Lorenzo por la tercera fecha del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla del Torneo Apertura

ver también Gonzalo Montiel marcó un gol agónico y salvó a River ante Instituto