La furia de Miguel Borja con Anderson Daronco: reveló qué le dijo tras el Nacional vs. River

La actuación de Anderson Daronco en la cancha de Nacional no gustó ni un poco en River. Tal es así que varios protagonistas expresaron su enojo después del empate 2 a 2. Uno de ellos fue Miguel Ángel Borja, quien no dudó en apuntar contra el colegiado ante los micrófonos.

“Hay una jugada que marca el juego, que es la roja. No entiendo como un árbitro de estos, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR, no es por una amarilla. Entonces no le puede pesar sacar una roja. Yo creo que eso influyó mucho”, lanzó el goleador.

Y agregó: “La falta contra Aliendro no es una agresión directa. Por ahí él va con intención de hacerle daño y podría haber castigado eso. Después, la piña que le pega a Paulo… Hay que saber interpretar el tema del VAR, porque si no van a estar llamando todo el tiempo por una amarilla. Yo, hasta donde tengo entendido, si te llaman es por una roja”.

“Yo al árbitro lo conozco desde Brasil. ¿Por qué le cuesta sacar una roja? Si es roja, es roja, hermano, y listo“, opinó el delantero, que reveló que le trasladó este mensaje al propio Daronco: “Se lo dije cuando iba a sacar la amarilla y le dije ahorita que salí, porque el partido se define por detalles“.

Demichelis también apuntó contra Daronco

En conferencia, el DT fue crítico del referí: “Jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En el segundo tiempo, los primeros 15 o 20 minutos, se premió el ‘no jugar al fútbol’. Está todo el mundo a través de los teléfonos, de los WhatsApps y de la televisión dejándolo en evidencia”.

“Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro y después, el jugador que amonestaron merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto“, concluyó.

Los árbitros de Nacional – River