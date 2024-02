En las últimas horas, después de un nuevo Superclásico entre River Plate y Boca Juniors extremadamente picante, la relación entre Franco Armani y Daniela Rendón se puso en la mira. ¿El motivo? Una agresión verbal por parte de Cristian Lema: “Pedazo de cornudo, gorreado de mier…”, exteriorizó un muy enojado defensor Xeneize.

En ese contexto, las versiones comenzaron a circular a través de las redes sociales, por lo que la propia pareja del arquero de 37 años de edad y campeón del mundo con la Selección Argentina decidió despacharse con una publicación contundente: “El circo sigue mientras haya quien le aplauda a los payasos”, escribió la colombiana.

Pero lo cierto es que la historia de amor de Armani con Rendón parece ser de esas que se ven en las películas. No aparenta ofrecer inconvenientes en la pareja, o al menos eso es lo que puede percibirse desde el exterior. Una relación consolidada entre dos personas que siguen dando pasos muy importantes hacia adelante.

¿Pero cómo empezó la historia entre el Pulpo y la modelo? Sucedió allá por el año 2011, cuando Armani llevaba poco tiempo en Atlético Nacional de Medellín. El portero salió a cenar con amigos y uno de ellos le presentó a Daniela, que había sido elegida como “Miss Sonrisa 2006”. De ahí en adelante no se separarían jamás.

El nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, dialogó largo y tendido con la modelo y le terminó pidiendo el teléfono. Unos días después la invitó a salir y desde ese momento empezó a construirse una relación que, 13 años después, sigue muy firme. “Franco fue muy directo conmigo desde el primer momento. Me hizo sentir que le gustaba mucho y que quería iniciar algo muy serio. A mí él me sedujo muchísimo y no tuve dudas. Desde ese momentos nos convertimos en pareja”, reveló ella.

Cuatro años después, más precisamente en 2015, Armani y Rendón -un año menor que el arquero surgido de las divisiones inferiores de Ferro Carril Oeste y con pasado también en Deportivo Merlo- se casaron. Para ese entonces, el Pulpo ya tenía el arco asegurado en Atlético Nacional y se encaminaba hacia el título en la CONMEBOL Libertadores de 2016.

Luego, a comienzos de 2018, la pareja debió trasladarse a Argentina debido a la transferencia de Armani a River Plate. Lógicamente, ella lo acompañó y no se equivocó: él se transformaría en ídolo absoluto del Millonario e incluso integraría un plantel histórico con la Albiceleste. Pero todavía faltaba un momento realmente especial.

Es que, el 25 de agosto de 2021, nació Valentino, el pequeño hijo que tiene la pareja. Un pareja que tiene un amor tan grande que ambos integrantes decidieron tatuarse la inicial del nombre del otro en la mano. Claro, Armani tiene la “D” en su muñeca y Rendón la “F” del arquero en la suya. Sí, una historia realmente especial.

La confianza reina en la pareja

“En la pareja no hay celos porque él está seguro de su esposa. Franco me apoya en todos mis emprendimientos e incentiva mi carrera. Para mí, el matrimonio es sagrado, es mi prioridad. Soy romántica, me gusta agasajarlo con la comida”, reveló ella.

Una segunda carrera

Al trasladarse a Argentina, Daniela Rendón, modelo e influencer, decidió comenzar a estudiar abogacía.