La joya de River que decidió representar a la Selección de Paraguay

El defensor del Millonario fue convocado a la Sub 20 de la Albirroja para disputar una serie de amistosos en Estados Unidos.

Una vez finalizado el Mundial 2026, River afrontó la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe y una de las sorpresas de la nómina fue la presencia de Yutiel Susano, un juvenil de 19 años que se desempeñaba en Rerserva.

Como River había realizado los cambios permitidos antes del inicio de los octavos de final y se había desprendido de algunos defensores, Eduardo Coudet recurrió a juveniles para completar la lista. Si bien Susano no debutó de manera oficial, ya tuvo su primera experiencia en la Primera del Millonario.

Desde entonces, Yutiel Susano se desempeñó con la Reserva y sigue sumando minutos allí a la espera de una oportunidad en la Primera. El nacido en Isidro Casanova se desempeña como marcador central y también puede hacerlo como lateral por derecha.

Yutiel Susano. (Foto: @yutiel_susano).

Susano representará a Paraguay

En las últimas horas se confirmó que Yutiel Susano fue convocado a la Selección Sub 20 de Paraguay, ya que tiene ascendencia paraguaya. La Albirroja realizará una gira por Estados Unidos para medirse en una serie de amistosos ante los locales, Japón y Colombia.

Cabe destacar que la Selección Sub 19 de Paraguay viene de ganar la medalla dorada en los Juegos Suramericanos que se disputaron en Santa Fe, Argentina. Susano se sumará a ese plantel y luego decidirá qué hacer ya que tiene la posibilidad de representar tanto a Argentina como a Paraguay.

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