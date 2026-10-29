Cuándo fue la última vez que River y Boca tuvieron un penal en un Superclásico en La Bombonera

Cada vez falta menos para que se paralice el país por un nuevo Superclásico. Boca recibirá a River el domingo1 de noviembre a partir de las 15 horas en La Bombonera y, como es habitual en un partido de este calibre, absolutamente todo se analiza y las estadísticas entran en juego.

La cuestión arbitral está en el centro de la escena. Nicolás Ramírez fue elegido para impartir justicia en el Superclásico y el foco se puso en los antecedentes con ambos equipos. El deseo de todos es que el árbitro pase desapercibido y ni siquiera se hable de él una vez que finalice el encuentro.

Hay una estadística que llama la atención y es el tiempo que lleva cada uno de los equipos sin recibir un penal en Superclásicos en La Bombonera. La diferencia entre uno y otro es muy importante: el Millonario no recibe uno desde hace más de dos décadas, mientras que el Xeneize hace un lustro.

El último penal de River en La Bombonera

El último árbitro en pitar un penal a favor de River en La Bombonera fue Héctor Baldassi el 1 de junio de 2003. Pasaron más de 23 años desde entonces. En aquella oportunidad, el Millonario se imponía por 1 a 0 con gol de D´Alessandro y pocos minutos después, Abbondanzieri derriba a Coudet en el área. El juez cobra penal, Cavenaghi lo cambia por gol y los de Núñez se ponen 2 a 0. Luego lo empataría Boca con dos goles de Guillermo Barros Schelotto.

El último penal de Boca ante River en La Bombonera

La última vez que Boca recibió un penal a favor en La Bombonera ante River fue el 14 de marzo de 2021, cuando se vieron las caras por la quinta fecha de la Copa de la Liga. Aquella tarde, Paulo Díaz se llevó puesto a Nicolás Capaldo y el árbitro cobró penal. Villa lo convirtió, pero minutos después igualó Agustín Palavecino.

Publicidad

El cuerpo arbitral del Superclásico entre Boca y River

Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez Asistente 1 : Maximiliano Del Yesso

: Maximiliano Del Yesso Asistente 2: Pablo González

Pablo González Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

Sebastián Zunino VAR: Silvio Trucco

Silvio Trucco AVAR: Gastón Suárez

DATOS CLAVE

Nicolás Ramírez arbitrará el Superclásico el domingo 1 de noviembre a las 15 horas.

arbitrará el Superclásico el domingo a las 15 horas. River Plate no recibe un penal en La Bombonera desde el año 2003 .

no recibe un penal en La Bombonera desde el año . Boca Juniors pateó su último penal como local ante River en marzo de 2021.